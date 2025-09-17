Λογαριασμός
Άγιο Όρος: Εκοιμήθη ο πρώην ηγούμενος της Μονής Ιβήρων, Βασίλειος    

Είχε 90χρονος πνευματικός πατέρας υποστεί κάταγμα στο ισχύο μετά από πτώση του στις 27 Αυγούστου και ο οργανισμός του δεν άντεξε το μετεγχειρητικό στάδιο 

Μονή Ιβήρων

Εκοιμήθη, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 90 ετών, ο πρώην ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων, Βασίλειος Γοντικάκης.

Ο μακαριστός Βασίλειος νοσηλεύονταν σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου είχε υποβληθεί τις προηγούμενες ημέρες σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του ισχύου του, στο οποίο υπέστη κάταγμα μετά από πτώση του στη μονή, στις 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού.

Ο γέροντας Βασίλειος υπήρξε σημαντική μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, πνευματικός πατέρας και δάσκαλος για πολλούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, με πλούσιο ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, με σημαντικές επιδράσεις στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.

Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο στις 14.00 στην Ι.Μ. Ιβήρων.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άγιο Όρος Θεσσαλονίκη ατύχημα
