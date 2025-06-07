Κεφαλογιάννης για Άγιο Όρος: Η ασφάλεια μοναχών και προσκυνητών είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας

Σε πλήρη επιφυλακή θα είναι οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας για τη σεισμική δραστηριότητα στο 'Αγιο Όρος. Όπως αναφέρει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης « η ασφάλεια μοναχών και προσκυνητών είναι η απόλυτη προτεραιότητα»

«Σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, ενεργοποιούμε εγκαίρως κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία της μοναστικής κοινότητας και των προσκυνητών», υπογραμμίζει ο κ. Κεφαλογιάννης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, από τις βραδινές ώρες προληπτικά στις Καρυές Αγίου Όρους θα βρίσκεται εκεί διασωστικό όχημα της 2ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ αύριο το πρωί αναμένεται να βρίσκεται επιτόπου και ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του ΟΑΣΠ προκειμένου να εξετάσει θέματα που αφορούν στη σεισμική δραστηριότητα του Αγίου Όρους, με αφορμή τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε σήμερα μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

