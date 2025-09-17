Reuters: Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αγορά τέταρτης φρεγάτας Belharra από τη Γαλλία

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την Τετάρτη την αγορά μίας ακόμη φρεγάτας Belharra από τη Γαλλία, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο κυβερνητικές πηγές.

Το Reuters αναφέρει ότι η Αθήνα είχε συμφωνήσει το 2021 να προμηθευτεί νέες φρεγάτες Belharra αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, με δικαίωμα αγοράς μίας επιπλέον, ώστε να αντικαταστήσει παλαιότερα πλοία που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό για περισσότερα από 30 χρόνια.

«Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra από τη Γαλλία», δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ υπογραμμίζει ότι την αγορά επιβεβαίωσε και δεύτερη κυβερνητική πηγή.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε νωρίτερα ότι η νέα φρεγάτα θα φέρει βαλλιστικούς πυραύλους. Η αγορά αναμένεται να εγκριθεί από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τις επόμενες ημέρες.

Στο πλαίσιο δεκαετούς εξοπλιστικού προγράμματος ύψους άνω των 25 δισ. ευρώ, η Ελλάδα προγραμματίζει επίσης την αγορά μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ, νέων υποβρυχίων, μη επανδρωμένων αεροπορικών, θαλάσσιων και υποβρύχιων συστημάτων, καθώς και μιας αντιαεροπορικής «ομπρέλας» με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», σημειώνει το Reuters.



Πηγή: skai.gr

