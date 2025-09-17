Ευλογιά των προβάτων: Ασφαλές για κατανάλωση το κρέας και το γάλα

Οδηγίες με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι εφόσον υποψιαστούν ότι κάποιο ζώο έχει μολυνθεί από ευλογιά, αλλά και απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού για την διαδεδομένη νόσο έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, η οποία προκαλεί απώλειες στον κτηνοτροφικό τομέα.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία, καθώς δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

- Είναι ασφαλές το γάλα;

Ναι, το γάλα είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση μετά από θερμική επεξεργασία υψηλής παστερίωσης

- Είναι ασφαλές το κρέας;

Το κρέας μπορεί να καταναλωθεί κανονικά.

- Τι μέτρα εφαρμόζονται στις περιοχές με κρούσματα;

Σε περιοχές με επιβεβαιωμένα κρούσματα ορίζεται ζώνη προστασίας σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων και ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου. Επίσης, οριοθετείται και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων

- Πώς διαχειριζόμαστε την ευλογιά των αιγοπροβάτων;

Ακολουθούμε το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την εκρίζωση της νόσου. Σύμφωνα με αυτό, εφαρμόζονται μέτρα όπως η θανάτωση και η υγειονομική ταφή των ζώων στη μολυσμένη εκτροφή, η οριοθέτηση ζωνών, η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων και ζωοτροφών, καθώς και η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούν. Απαραίτητη θεωρείται η πιστή τήρηση των μέτρων για την επιτυχή εκρίζωση της νόσου.

Παράλληλα, οι περιφερειακές ενότητες με κρούσματα, κηρύσσονται σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας. Κινητοποιούνται κτηνίατροι και φορείς που εποπτεύονται από το ΥΠΑΑΤ, πραγματοποιείται συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων, εφαρμόζονται έλεγχοι μετακινήσεων από την ΕΛ.ΑΣ., διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα και δημιουργούνται σταθμοί απολύμανσης σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Τέλος, λειτουργεί ειδική Task Force για τον συντονισμό όλων των ενεργειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

