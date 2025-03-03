Άγιο Κωνσταντίνος: Στο αυτόφωρο οι 34 οπαδοί για επεισόδια στον Άγιο Κωνσταντίνο

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Λαμίας παραπέμπονται τα 34 άτομα που ενεπλάκησαν σε επεισόδια την Κυριακή το μεσημέρι στον Άγιο Κωνσταντίνο της Λοκρίδας.

Πρόκειται για οπαδούς του ΠΑΟΚ που συνεπλάκησαν με οπαδούς της ΑΕΚ, τραυματίζοντας 2 από αυτούς ελαφρά και σπάζοντας παράθυρα του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά έγιναν 110 προσαγωγές και οι 34 από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις μετά από ολονύκτια διαδικασία ταυτοποίησης από την Ασφάλεια Λαμίας.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν και οι 34 κατηγορούμενοι σε ομάδες στο Δικαστικό Μέγαρο της Λαμίας όπου τους απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και παραπέμπονται να δικαστούν αύριο.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.