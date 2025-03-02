Συμπλοκή οπαδών στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας

Συμπλοκή οπαδών σημειώθηκε στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, ανάμεσα σε οπαδούς.

Όλα ξεκίνησαν όταν λεωφορείο με οπαδούς μίας ομάδας σταμάτησε στον Άγιο Κωνσταντίνο για φαγητό. Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο έκανε στάση και λεωφορείο με οπαδούς άλλης ομάδας επίσης για να φάνε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι οπαδοί των δύο ομάδων συναντήθηκαν και ακολούθησε συμπλοκή.

Πηγή: skai.gr

