Στην εξιχνίαση κλοπής 30.000 ευρώ από το εσωτερικό οχήματος που είχε σημειώθηκε την Πέμπτη (15/5) προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, 3 αλλοδαποί, ηλικίας 28, 35 και 47 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Πέμπτης οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με μοτοσικλέτες, στοχοποίησαν άνδρα που πραγματοποίησε ανάληψη χρηματικού ποσού από τραπεζικό κατάστημα στην περιοχή της Πεύκης και του τρύπησαν το λάστιχο του οχήματός του, με τρόπο τέτοιο ώστε ο αέρας να απελευθερώνεται σταδιακά.

Αργότερα το όχημα ακινητοποιήθηκε στην Αττική Οδό και μεταφέρθηκε σε βουλκανιζατέρ, ενώ οι κατηγορούμενοι το ακολουθούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Έπειτα εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή της πληρωμής για την επισκευή του ελαστικού, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του οχήματος τσάντα περιέχουσα το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι και εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

4 ταξιδιωτικές βαλίτσες,

το χρηματικό ποσό των 4.170 ευρώ, 37 δολαρίων Η.Π.Α., 10 λιρών Αγγλίας, 18.000 πέσος Χιλής και 1.000 πέσος Κολομβίας,

εργαλείο θραύσης υαλοπινάκων,

αναδιπλούμενο μαχαίρι και λίμα,

3 διαβατήρια αμφιβόλου γνησιότητας,

2 κράνη,

ρουχισμός,

6 κινητά τηλέφωνα και

μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό αποδόθηκε στον παθόντα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

