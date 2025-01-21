Λογαριασμός
Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε πεζό και τον σκύλο του στην Αγία Παρασκευή

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 80χρονος που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα

EKAB

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 8 το βράδυ στην Αγία Παρασκευή όταν πεζός παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ο 80χρονος που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής ο οποίος υπέστη εγκαύματα κατά το τροχαίο συνελήφθη ενώ σύμφωνα με την τροχαία διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα.
 

