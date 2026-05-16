Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στις τουαλέτες του αεροδρομίου το απόγευμα του Σαββάτου (16/5).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 37χρονο με καταγωγή από το Νεπάλ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και από τα μέχρι στιγμής στοιχεία εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας.

Πηγή: skai.gr

