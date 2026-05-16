Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά εννέα άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για παραβάσεις όπως στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη ΚΤΕΟ.

Κατά την επιχείρηση συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

