Αδιέξοδο στη Μονή Σινά μετά το ναυάγιο της μεσολάβησης

Της Δώρας Αντωνίου

Νέα δραματική τροπή έλαβαν χθες οι εξελίξεις αναφορικά με τη Μονή Σινά με πηγή που παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα να επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «πλέον, δεν υπάρχει λογική, μπορεί να προκύψει οτιδήποτε». Η διαπίστωση έρχεται σε συνέχεια του ναυαγίου στην προσπάθεια που έγινε για να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και τους μοναχούς που κινήθηκαν εναντίον του, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου Αρχιεπισκόπου. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε αναφερθεί σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες στις 7 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η διαμεσολάβηση που ανέλαβε ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλαντζής, ο οποίος για σχεδόν 24 ώρες συνομιλούσε με τις δύο πλευρές με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, τελικά δεν καρποφόρησε.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι η μετάβαση του κ. Καλαντζή στην Αίγυπτο δεν έγινε στο κενό και ότι είχε διαφανεί ότι υπάρχει έδαφος για να προχωρήσουν οι διαδικασίες που θα οδηγούσαν σε παραίτηση του κ. Δαμιανού και ανάδειξη της διάδοχης κατάστασης. Όταν, όμως, η συζήτηση έφτασε στο διά ταύτα, δεν έγινε το τελικό και καθοριστικό βήμα.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι στην πολύωρη προσπάθεια για υπέρβαση του αδιεξόδου επετεύχθη καταρχήν συμφωνία από την πλευρά των μοναχών που κινήθηκαν κατά του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, για τη νομοθετική παρέμβαση της Αθήνας, που αναγνώρισε νομική προσωπικότητα στο μετόχι της Μονής στη χώρα μας. Η διαφωνία των μοναχών με το συγκεκριμένο νομοθέτημα ήταν ένα από τα «αγκάθια» που είχαν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Και ενώ φάνηκε να υποχωρεί αυτό το εμπόδιο, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός επέμεινε στην άρνησή του να αποδεχθεί τη δρομολόγηση διαδικασιών διαδοχής, και σύμφωνα με συνεργάτες του, έθεσε θέμα ορισμένων εγγυήσεων. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε δεσμεύσεις ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για ανατροπή της δικαστικής απόφασης για τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής.

Από άλλες πηγές γίνονται αναφορές σε ορισμένα αιτήματα που έμμεσα διατυπώθηκαν και αφορούν την, με κάποιο τρόπο, εξασφάλιση της συνέχισης της παρουσίας του στα της Μονής, με ρόλο, για παράδειγμα, στο Μετόχι στην Ελλάδα. Τελικά, δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι πρόκειται σε σημαντικό βαθμό για κινήσεις, που αποσκοπούν στο να καθυστερήσουν τις εξελίξεις και δεν έχουν πραγματική βάση. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές, εάν στόχος είναι να κερδηθεί χρόνος, τι υποκρύπτει αυτή η στρατηγική. Πολύ περισσότερο, που, όπως καλά ενημερωμένες πηγές εξηγούν, δεν υπάρχει άνεση χρόνου. Η αιγυπτιακή πλευρά εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από το γεγονός ότι παραμένει κλειστή και χωρίς πρόσβαση για τους επισκέπτες η Μονή, ιδιαίτερα καθώς βρισκόμαστε σε τουριστική περίοδο και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι επίσης σαφές ότι δεν μπορεί να παραταθεί επ’ αόριστον αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση και ότι θα πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Σε αυτό το πλαίσιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν χθες επίμονες εισηγήσεις να εξετασθεί το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάδειξης νέου Αρχιεπισκόπου ακόμα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Δαμιανού, εάν μπορεί αυτό να προχωρήσει, με βάση όσα προβλέπονται για το καθεστώς λειτουργίας της Μονής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.