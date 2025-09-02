Υπό έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε επιχείρηση με λευκά είδη στο Περιστέρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, προκάλεσε υλικές ζημιές. Στο κτίριο βρισκόταν μόνο ο ιδιοκτήτης, ο οποίος πρόλαβε και βγήκε έξω, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» με αναπνευστικά λόγω των καπνών.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα καθώς και εθελοντές. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τρίτης, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου, η οποία είχε διακοπεί λόγω της φωτιάς.

Σημειώνεται ότι προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: skai.gr

