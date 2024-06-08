Σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του ΣΕΦ

Σορός νεαρού άνδρα εντοπίστηκε ανοικτά του Νέου Φαλήρου νωρίτερα.
Σήμερα το πρωί, ενημερώθηκε, η Λιμενική Αρχή του Φλοίσβου, για την ύπαρξη σορού άνδρα, στη θαλάσσια περιοχή του ΣΕΦ, ανατολικά των εκβολών του Κηφισού ποταμού.
Ο άνδρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 25-35 ετών, λευκής φυλής, άνευ ενδυμασίας με συνολικά πέντε (05) δερματοστιξίες (τατουάζ), ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή παρουσία ιατροδικαστή.
Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».
Από το Λιμενικό Τμήμα του Φλοίσβου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων.
