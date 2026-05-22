ΑΑΔΕ: Η επιχείρηση «ΔΕΟΣ» αποκάλυψε δίκτυο λαθρεμπορίου υγραερίου

Ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε συντονισμένα με καθοδήγηση και παρακολούθηση από την Κεντρική Αίθουσα Επιχειρήσεων του ΔΕΟΣ στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, επικουρούμενα από 4 υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακούς αναλυτές, εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων, σε 14 πόλεις της χώρας: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.

Στον τελωνειακό και φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν, διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων, προσήχθησαν στον Εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα, καθώς και 293.000 λίτρα υγραερίου.

Επιπλέον, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, καθώς και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε ότι γινόταν κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων, για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου.

