Το νέο δρομολόγιο από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Dallas Fort Worth International Airport (DFW) θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στην Αθήνα, η οποία φέτος το καλοκαίρι θα περιλαμβάνει έως και 35 πτήσεις εβδομαδιαίως στην περίοδο αιχμής προς πέντε κόμβους στις ΗΠΑ, με καθημερινή σύνδεση προς Charlotte (CLT), Philadelphia (PHL), Chicago (ORD), New York (JFK) και DFW. Το δρομολόγιο θα πραγματοποιείται έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, με αεροσκάφη Boeing 777-300, χωρητικότητας 304 επιβατών, και Boeing 777-200, χωρητικότητας 273 επιβατών. Το πρόγραμμα των πτήσεων προβλέπει αναχώρηση από το Ντάλας στις 15:40 με άφιξη στην Αθήνα στις 11:45 της επόμενης ημέρας, ενώ η αναχώρηση από την Αθήνα θα πραγματοποιείται στις 14:00 με άφιξη στο Ντάλας στις 18:55 τοπική ώρα.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα με την έναρξη της νέας σύνδεσης Αθήνα - Dallas Fort Worth», δήλωσε η Sophia Philis Ortiz, VP - Phoenix Operations της American Airlines. «Το νέο αυτό δρομολόγιο συμπληρώνει την υφιστάμενη δραστηριότητά μας στην Αθήνα και διευρύνει τη συνδεσιμότητα με τον μεγαλύτερο κόμβο μας. Ως Αμερικανίδα πρώτης γενιάς, με στενούς οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που εκπροσωπώ την American Airlines στη σημερινή πρώτη πτήση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είπε: «Η έναρξη της νέας σύνδεσης μεταξύ της Αθήνας και του Ντάλας αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μαζί με τα επιτυχημένα εποχικά δρομολόγια από/προς τη Σάρλοτ, τη Νέα Υόρκη/JFK, το Σικάγο και τη Φιλαδέλφεια, η νέα σύνδεση με το Dallas προσφέρει στους ταξιδιώτες επιπλέον επιλογές με το κορυφαίο προϊόν της American Airlines».

Και επισήμανε: «Η αγορά των ΗΠΑ συνεχίζει να επιδεικνύει εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Αθήνα, παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση μεταξύ των πιο σημαντικών και δημοφιλών αγορών μας. Θα θέλαμε να ευχηθούμε στον αεροπορικό συνεργάτη μας μια εξαιρετικά επιτυχημένη θερινή σεζόν και να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας για την υποστήριξη των αναπτυξιακών σχεδίων της American Airlines από και προς την Αθήνα».

Με το νέο αυτό δρομολόγιο, η εταιρεία θα αυξήσει τις πτήσεις της στην Αθήνα κατά 25% και τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων κατά 30%, σε σύγκριση με τη θερινή περίοδο του 2025.

Το Dallas Fort Worth αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο της American Airlines, με περισσότερες από 930 ημερήσιες αναχωρήσεις προς περισσότερους από 230 προορισμούς σε 30 χώρες κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

Πηγή: skai.gr

