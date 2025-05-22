Ενόψει της ενεργοποίησης της πλατφόρμας μέσω της οποίας, οι υποψήφιοι που αιτήθηκαν συμμετοχής στον 2ο Γραπτό Διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. μπορούν να επιλέξουν την ημέρα και την ώρα εξέτασής τους στα εξεταστικά κέντρα που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους, το υπουργείο Εσωτερικών εξασφάλισε, σε συνεργασία με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προνομιακές τιμές εισιτηρίων για τις ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις των υποψηφίων προς και από τα εξεταστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα:

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις , μετά από συνεννόηση με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), θα υπάρξουν ειδικές εκπτώσεις έως και 50%.

Για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις , μετά από συνεννόηση με την HELLENIC TRAIN, θα υπάρξουν εκπτώσεις, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα.

Για τις οδικές μετακινήσεις , μετά από συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), θα υπάρξουν εκπτώσεις στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα.

Για τις αεροπορικές μετακινήσεις, μετά από συνεννόηση με την AEGEAN AIRLINES, την OLYMPIC AIR και τη SKY EXPRESS, θα χορηγηθούν εκπτώσεις για τις οποίες, όπως και για την ακριβή διαδικασία έκδοσης των εισιτηρίων που θα τις αξιοποιούν, θα ενημερωθούν από το Α.Σ.Ε.Π., μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχουν στη διάθεσή τους για να κλείσουν το ραντεβού της εξέτασής τους.

Προκειμένου να λάβουν τις ανωτέρω εκπτώσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδείξουν ταυτοποιητικό έγγραφο και την εκτύπωση του γραμμωτού κώδικα (QR Code), που θα έχουν λάβει από το Α.Σ.Ε.Π., όπου θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος εξέτασης, που θα έχουν επιλέξει.

Το υπουργείο Εσωτερικών ευχαριστεί για τη συνεργασία τα συναρμόδια υπουργεία και τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρίστο Δήμα, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλη Κικίλια, και τον αναπληρωτή υπουργό αρμόδιο για τις Μεταφορές, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καθώς και όλους τους φορείς του ιδιωτικού τομέα που απέδειξαν άμεσα την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των υποψηφίων του 2ου Γραπτού Διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.

Πηγή: skai.gr

