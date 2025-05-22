Σε εξέλιξη είναι από τα ξημερώματα μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών και κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 20 άτομα μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

