«Όχι» στις ντομάτες και στα βαμβάκια, παρά το υψηλό εισόδημα που εξασφαλίζουν, αναγκάστηκαν να πουν πολλοί αγρότες φέτος το καλοκαίρι λόγω της έλλειψης νερού για άρδευση.

Θα μειωθεί το εισόδημά τους; Αν οι ποτιστικές καλλιέργειες πάνε καλά, σίγουρα φέρνουν μεγαλύτερο εισόδημα, αλλά με τις σημερινές συνθήκες «αποφάσισα να μην το διακινδυνεύσω», λέει στην «Καθημερινή» ο Γιώργος Γάκης, ο οποίος παραδοσιακά για πολλά χρόνια καλλιεργούσε κυρίως βαμβάκι. Τα κτήματά του βρίσκονται στον Δήμο Σοφάδων στην Καρδίτσα και φέτος για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε να καλλιεργεί, το 2003, ο ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων που διαχειρίζεται το δίκτυο του νερού άρδευσης σε μια περιοχή) Σοφάδων - Σμοκόβου ανακοίνωσε ότι δεν θα διατεθεί καθόλου νερό από την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου για το πότισμα των καλλιεργειών, αφού η στάθμη της βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας.

Συσκέψεις διαχείρισης

Στη Θεσσαλία από τις αρχές Μαΐου γίνονται συνέχεια συσκέψεις για τη διαχείρισή του - ελάχιστου σε σχέση με τις ανάγκες - νερού. Οι αγρότες πριν από λίγες μέρες πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις κατηγορώντας τις κυβερνήσεις επί σειρά ετών για αδιαφορία. Όμως, το γεγονός ότι δεν υπάρχει νερό είναι η σημερινή πραγματικότητα, που χρειάζεται έτσι κι αλλιώς να αντιμετωπίσουν.

«Ήδη και οι γεωτρήσεις δεν βγάζουν αρκετό νερό. Στο καφενείο το νερό και το κόστος για τις καλλιέργειες είναι η μόνιμη συζήτηση. Κάποιοι αποφάσισαν να πάνε όπως παλιά, φύτεψαν ίσως λιγότερα στρέμματα, αλλά πάντως έχουν βάλει βαμβάκι». Κυκλοφορεί και η φήμη ότι τελικά την κρίσιμη ώρα, μπροστά στο ενδεχόμενο να καταστραφεί η σοδειά, θα ασκηθούν πιέσεις και θα ανοίξει η κάνουλα του δημόσιου διαχειριστή.

Πολλά μίλια νοτιότερα, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Δήμο Φαιστού, υπάρχουν 6.000 στρέμματα με θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κυρίως κηπευτικών. Ο τοπικός ΤΟΕΒ που διαχειρίζεται νερό από το φράγμα της Φανερωμένης ήταν ξεκάθαρος: Δεν υπάρχει νερό για να ποτίσετε αγγούρια και ντομάτες. Θα πάρετε ποσότητες μόνο για να τη γλιτώσουν από την ξηρασία πολυετείς καλλιέργειες, δηλαδή ελιές και αμπέλια. «Παράγουμε ντομάτες εκτός εποχής, αλλά πολλές φορές φυτεύουμε και το καλοκαίρι για να βγάλουμε χρήματα», εξηγεί στην «Καθημερινή« ο Μανώλης Ορφανουδάκης, που έχει ελιές και θερμοκήπια στη Μεσσαρά.

Το καλοκαίρι η ζήτηση για κηπευτικά αυξάνεται κατακόρυφα στο νησί λόγω του τουρισμού, αλλά όπως φαίνεται φέτος οι τουρίστες του Ηρακλείου δεν θα βρουν εύκολα ντόπιες ντομάτες.

