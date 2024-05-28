Η AEGEAN, συμπληρώνει σήμερα 25 χρόνια δυναμικής πορείας και γιορτάζει με τους επιβάτες, τους ανθρώπους της και όλους όσοι συνέβαλλαν στην εξέλιξή της, υλοποιώντας το όραμα του ιδρυτή της, Θεόδωρου Βασιλάκη, να δημιουργήσει μια ελληνική αεροπορική εταιρεία που θα ταξιδεύει τον ελληνικό πολιτισμό και τους επιβάτες της με ασφάλεια, συνέπεια και ποιότητα παντού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ξεκινώντας το 1999, με μόλις δύο αεροσκάφη, μέσα από τη συστηματική προσπάθεια των ανθρώπων της, τη στήριξη των μετόχων της και κυρίως την εμπιστοσύνη των επιβατών της, παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις και προκλήσεις που χαρακτηρίζουν τον κλάδο, η AEGEAN αποτελεί σήμερα μία από τις πιο διαχρονικά επιτυχημένες και σταθερά αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά.

Στη διάρκεια των 25 ετών λειτουργίας της, ξεχωρίζουν οι σταθμοί που έπαιξαν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξή της, με κυριότερους: την εισαγωγή της AEGEAN στο Χρηματιστήριων Αθηνών, τη συμμετοχή της στη μεγαλύτερη παγκόσμια αεροπορική συμμαχία Star Alliance, την εξαγορά της Olympic Air, την παραγγελία 46 αεροσκαφών της οικογένειας Airbus Α320 neo, τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα, η οποία πρόσφατα αυξήθηκε φτάνοντας τα 50 αεροσκάφη, καθώς και τη δημιουργία του πρώτου σύγχρονου Κέντρου Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων στην Ελλάδα, σε ένα από τα πρώτα πράσινα hangar της Ευρώπης, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Μια επένδυση με θετικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και την χώρα.

Ενώ πρόσφατα, προχώρησε σε ένα επόμενο μεγάλο κύκλο ανάπτυξης με την παραγγελία των τεσσάρων νέων αεροσκαφών Α321neo LR που θα καλύπτουν αποστάσεις έως και 7,5 ωρών, από την Ελλάδα προς τις περιοχές του Κόλπου, την Ινδία και την Κεντρική Αφρική και θα επιτρέψουν στα πληρώματα της AEGEAN να προσφέρουν στους επιβάτες ένα νέο επίπεδο άνεσης και εξυπηρέτησης στους μακρινούς, εκτός ΕΕ, προορισμούς.

Σε αυτή τη διαδρομή, η AEGEAN έχει διατηρήσει τις αξίες και την πολύτιμη εμπειρία της πρώτης γενιάς των ανθρώπων της, ενώ επενδύει συστηματικά στην εξέλιξη και την προοπτική των νεότερων και μαζί τους, στη βιώσιμη προοπτική του κλάδου των αερομεταφορών στην Ελλάδα.

Η AEGEAN πλέον απασχολεί περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους και επιχειρεί με 76 αεροσκάφη σε 156 προορισμούς με 249 απευθείας δρομολόγια σε 47 χώρες, ενισχύοντας διαρκώς το δίκτυό της, τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, παρέχοντας μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στους επιβάτες της, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική φιλοξενία.

Μόνο το 2023, η AEGEAN, προσέφερε 18,5 εκατομμύρια θέσεις, αυξημένες κατά 3,1 εκατ. συγκριτικά με το 2022, ενώ μετέφερε 15,5 εκατ. επιβάτες, αυξημένοι κατά 3,2 εκατ., επιτυγχάνοντας αύξηση της τάξεως του 26% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, δήλωσε:

«25 χρόνια από την πρώτη μας πτήση, οι συνθήκες, τα μεγέθη και οι προκλήσεις είναι πολύ διαφορετικές, ο στόχος όμως παραμένει σταθερός. Να προσπαθούμε να προσφέρουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό στους επιβάτες μας, αναβαθμίζοντας το ταξίδι τους και τιμώντας την επιλογή τους σε εμάς.

Πιστεύω ότι το όραμα του Θεόδωρου Βασιλάκη για ποιότητα και αξιοπιστία είναι σήμερα βαθιά στην κουλτούρα όλων των ανθρώπων μας. Καθώς προχωράμε στο επόμενό μας κεφάλαιο, η πρόκληση για τη νέα γενιά στελεχών μας, μια πολύ πιο μεγάλη ομάδα με εξαιρετικές δυνατότητες, είναι καινοτομία και ανταγωνιστικότητα για τις νέες συνθήκες, φρεσκάδα παράλληλα με συνέπεια στις βασικές μας αξίες και φυσικά να μείνουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξή μας, που συμβάλλει στην εικόνα και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέγετε καθημερινά».

Ο κ. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά:

«Ευχαριστούμε για την προτίμηση, την εμπιστοσύνη και την αγάπη στην AEGEAN και στους ανθρώπους της, εδώ και 25 χρόνια. Ευχαριστούμε για τη θέρμη, το σεβασμό και το χαμόγελο με τα οποία αντικρίζετε τα πληρώματα και το προσωπικό μας στα αεροσκάφη μας, στα εκδοτήρια, στα lounges, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα αεροδρόμια, εκεί που μας συναντάτε στα ταξίδια σας, εκεί που απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας.

Τις υπηρεσίες που με το ίδιο πάθος, επαγγελματισμό, ποιότητα, προσήλωση στην αριστεία και ανθρωπιά, θέλουμε να σας προσφέρουμε από την πρώτη μας πτήση. 25 χρόνια, κάθε μέρα, σε κάθε πτήση, προσπαθούμε να προσφέρουμε με ασφάλεια και συνέπεια ένα ποιοτικό προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, αλλά και στην κουλτούρα φιλοξενίας που βρίσκεται στο DNA μας.

Εάν έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε μέχρι σήμερα, το οφείλουμε αποκλειστικά στην αφοσίωση, τη συνέπεια, το ήθος και το πάθος των ανθρώπων μας. Όλων εκείνων που εργάστηκαν για να βάλουν την AEGEAN στην καρδιά των επιβατών της, αλλά και όλων όσων εργάζονται σήμερα ή θα εργαστούν αύριο για να σχεδιάσουν και να οδηγήσουν την AEGEAN στον επόμενο κύκλο ανάπτυξης. Για να σχεδιάσουν και να παρέχουν ακόμη καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία, σε ένα ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο.

Στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε ο ανταγωνισμός είναι έντονος, ενώ οι προκλήσεις στον κλάδο είναι διαρκείς. Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει να πατάμε γερά στα πόδια μας, αλλά πάντα με το ίδιο μεράκι, φιλοδοξία και όραμα όπως πριν από 25 χρόνια, για να οδηγήσουμε την AEGEAN ακόμα πιο πέρα, για να συνεχίζουμε να κερδίζουμε την προτίμησή σας».

