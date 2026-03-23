Στο αρχείο η υπόθεση για το «πόθεν έσχες» του Γιάννη Παναγόπουλου

Της Έλενας Γαλάρη

Στο αρχείο έθεσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τη δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί «πόθεν εσχες» για το πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, που είχε διαβιβαστεί από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο εισαγγελέας κάλεσε τον κ. Παναγόπουλο σε ανωμοτί εξηγήσεις και αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που εισέφερε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Ως εκ τούτου, έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο.

Η εισαγγελία συνεχίζει την έρευνά της για τους άλλους δύο ελεγχόμενους για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες, την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας, Άννα Στρατινάκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, για τους οποίους έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες.

Σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, ο κ. Παναγόπουλος από το 2020 έως το 2026 εμφανίζεται να μην έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Για ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με τη διαφορά να φτάνει το 1,3 εκ.ευρώ, ελέγχεται η κ. Στρατινάκη, ενώ φέρεται να μην δήλωσε περιουσία 700-800 χιλιάδων ευρώ ο κ. Γεωργίου, την περίοδο 2023-2024.

Πηγή: skai.gr

