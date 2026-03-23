Δίκη Λυγγερίδη: Σοβαρές καταγγελίες για τον ρόλο του αστυνομικού διευθυντή Πειραιά

Επιβαρυντικές είναι οι καταθέσεις αστυνομικών για τον ρόλο του αστυνομικού διευθυντή του Πειραιά στην υπόθεση του Γιώργου Λυγγερίδη, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες στο δικαστήριο, φέρεται να απέκρυψε σημαντικές πληροφορίες αντί να βοηθήσει στην εξιχνίαση της δολοφονικής επίθεσης.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο Κωνσταντίνος Σχισμένος φέρεται να απέκρυψε πληροφορίες και στοιχεία για τη βία που ασκήθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου 2023, έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη».

Συγκεκριμένα, μια μάρτυρας, επικεφαλής της διμοιρίας που βρισκόταν στο γήπεδο κατέθεσε στο δικαστήριο: «Όταν είδα τους οργανωμένους οπαδούς να φεύγουν από το πέταλο προς τα έξω, φορώντας κουκούλες, πήγα και τού είπα να βγω έξω με τη διμοιρία μου γιατί φοβάμαι ότι θα γίνουν επεισόδια και εκείνος μου είπε ‘’όχι’’. Όταν άδειασε τελείως το πέταλο και έξω άκουγα φωνές, του το ξαναείπα και αρνήθηκε δεύτερη φορά. Αλλά όταν άκουσα από τον ασύρματο για τα επεισόδιο και τον τραυματισμό (σσ. του Γιώργου Λυγγερίδη), πήρα τη διμοιρία μου και έτρεξα, χωρίς να τον ρωτήσω».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο αστυνομικός διευθυντής εκείνη την κρίσιμη στιγμή βρισκόταν στα αποδυτήρια.

Και ο συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων κατέθεσε πως με εντολή του αρχηγού της ΓΑΔΑ έκλεισαν οι θύρες του γηπέδου και του ζητήθηκε να μην βγει κανείς έξω χωρίς να ελεγχθεί.

«Είπα στις διμοιρίες που έφτασαν εκεί να κλείσουν τις πόρτες, να φυλάξουν την είσοδο και να μην αφήσουν κανέναν να βγει αν δεν ελεγχθεί. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ σίγουροι για κάποια άτομα... Η απόφαση ήταν δική μου να κλειστούν οι θύρες δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να μην βγει κάποιος έξω αλλά επειδή υπήρχε βαρυς τραυματισμός έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε συλλήψεις. Κάποια στιγμή οι συνάδελφοί μού είπαν ότι ο αστυνομικός διευθυντής του Πειραιά τούς προκαλεί προβλήματα και τούς απαγόρευσε να ελέγξουν κάποια αυτοκίνητα και τις αποστολές που έφευγαν... ενώ, εμείς είχαμε δώσει εντολή να ελέγχονται άπαντες να μην φύγει κανείς αν δεν το εγκρίνουμε εμείς», κατέθεσε.

Ο μάρτυρας ο οποίος συντόνιζε τις διμοιρίες, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και καλά μελετημένη.

«Θεωρώ από την υφή της επίθεσης και από την πείρα μου ότι ήταν προσχεδιασμένο και καλά μελετημένο. Οι δράστες έδειχναν να ξέρουν τι δυνάμεις υπήρχαν εκεί και γι αυτό επιτίθεντο σχεδιασμένα και κατά κύματα. Το αξιοπερίεργο που αποδεικνύει ότι ήρθαν εκ του ασφαλούς να κάνουν επεισόδια και να ξεφύγουν είναι ότι είχαν προμελετημένο να μπουν στο γήπεδο όταν τους απωθήσουμε θεωρώντας ότι εκεί θα βρουν άσυλο και δεν θα μπορούμε να τους πιάσουμε. Συνήθως όταν απωθούμε έξω από γήπεδα, φεύγουν προς διάφορες κατευθύνσεις για να γλιτώσουν. Εδώ όμως δεν περίμεναν να δώσω εντολή να κλείσουν οι πόρτες και να μην μπορούν να φύγουν. Την πάτησαν», σημείωσε.

Για την ώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του αλλά και τι έκανε ο ίδιος την ώρα που καίγονταν ρούχα στις τουαλέτες του γηπέδου. Επίσης, υπάρχουν ερωτήματα γιατί δεν υπάκουσε στις εντολές του Αττικάρχη να μην εξέλθει κανείς από το γήπεδο χωρίς να ελεγχθεί.

Ο εισαγγελέας της έδρας, Ηλίας Ζαγοραίος, έχει προτείνει να διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Πειραιά οι καταγγελίες για να προχωρήσει στην ποινική αξιολόγηση αυτών.

Σημειώνεται πως έναν μήνα μετά τα επεισόδια, ο εν λόγω αστυνομικός διευθυντής Πειραιά αποστρατεύτηκε και προήχθη σε ταξίαρχο.

Πηγή: skai.gr

