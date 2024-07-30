Ο δημοφιλής Ιταλός ζαχαροπλάστης, Roberto Linguanotto, ο οποίος και θεωρείται ο δημιουργός του παγκοσμίως δημοφιλές επιδόρπιου Tiramisu, στη σύγχρονη και γνωστή σε όλους μας μορφή του, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Linguanotto, που ονομάστηκε επίσης και «πατέρας του τιραμισού», πέθανε στην Ιταλία μετά από μακροχρόνια μάχη με μια απροσδιόριστη ασθένεια.

Οπως επισημαίνει η Daily Mail, ο διάσημος ζαχαροπλάστης δημιούργησε το εμβληματικό γλυκό στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ενώ εργαζόταν στο Alle Beccherie, ένα διάσημο εστιατόριο στο Τρεβίζο της βόρειας Ιταλίας.

Υπάρχουν πολλές ιστορίες γύρω από την δημιουργία του δημοφιλούς γλυκίσματος, συμπεριλαμβανομένης μιας που λέει ότι ο Linguanotto είχε ρίξει κατά λάθος μασκαρπόνε σε ένα μπολ με ζάχαρη και αυγά.

Σύμφωνα με ντόπιους, ο Linguanotto στη συνέχεια τελειοποίησε τη συνταγή του γλυκού προσθέτοντας τη γεύση του καφέ με τη βοήθεια της Alba di Pillo-Campeol, συζύγου του ιδιοκτήτη της Alle Beccherie Ado Campeol.

Ηταν εκείνη που φέρεται να εμπνεύστηκε την προσθήκη των σαβαγιάρ εμποτισμένα σε εσπρέσο.

Φτιαγμένο με μόλις έξι συστατικά - αυγά, σαβαγιάρ, ζάχαρη, μασκαρπόνε, καφέ και κακάο - το επιδόρπιο βαφτίστηκε αρχικά «Tirame Sù», ένα όνομα που μεταφράζεται από τα ιταλικά στα ελληνικά σε «μάζεψε με».

Ο δημοσιογράφος Gigi Padovani, ο οποίος έγινε στενός φίλος του Linguanotto, συνέγραψε το βιβλίο «Tiramisù» με τη σύζυγό του Clara.

Οπως περιέγραψε, σύντομα αυτό το επιδόρπιο έγινε must στο Le Beccherie και πρόσθεσε πως σερβίρεται σε ένα στρογγυλό δίσκο με σαβαγιάρ εμποτισμένα με καφέ και δύο στρώσεις κρέμα και μασκαρπόνε.

Πρόσθεσε πως λίγα χρόνια αργότερα, το 1983, η συνταγή του τιραμισού δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε γαστρονομικό περιοδικό του Treviso.

Το Le Beccherie το πήγε στη Βενετία και αργότερα το διέδωσε σε όλο τον κόσμο.

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, το γλυκό έγινε διάσημο παντού.

Ο Linguanotto φέρεται να ήταν δημοφιλής μεταξύ των συναδέλφων του παρά το γεγονός ότι ήταν ντροπαλός και χαμηλών τόνων.

Είχε περάσει αρκετά χρόνια δουλεύοντας στο εξωτερικό πριν επιστρέψει στην πατρίδα του στο Βένετο.

