Σαλάτα του καίσαρα: Η συνταγή που θα φτιάχνετε ξανά και ξανά

Αν υπάρχει μια σαλάτα που έχει κλέψει την καρδιά μας και έχει καταφέρει να αναδείξει την τέχνη του απλού, είναι αναμφισβήτητα η Σαλάτα του Καίσαρα. Η συνταγή αυτή έχει εξελιχθεί σε ένα από τα αγαπημένα μας πιάτα, και για καλό λόγο: η συνδυασμένη γεύση του τρυφερού κοτόπουλου, του τραγανού μπέικον και απολαυστικού dressing της σαλάτας είναι απλώς ακαταμάχητη.

Μια διαχρονική, κλασική επιλογή

Η ιστορία της Σαλάτας του Καίσαρα μας ταξιδεύει πίσω στην Αμερική του 1920, όταν ο Ιταλός σεφ Caesar Cardini, που ζούσε στο Μεξικό, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μοναδικό πιάτο για τους πελάτες του. Η συνταγή του, απλή και έξυπνη, είχε επιτυχία από την πρώτη στιγμή και έτσι η Σαλάτα του Καίσαρα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Αν και η παραδοσιακή συνταγή δεν περιλαμβάνει πάντα κοτόπουλο και μπέικον, έχουμε αγαπήσει αυτή τη μοντέρνα εκδοχή που δίνει μια επιπλέον γεύση στο κλασικό πιάτο. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε γιατί αυτή η σαλάτα θα γίνει η νέα σας αγαπημένη!

Τα Υλικά που Θέλουμε

Για να ετοιμάσουμε μια λαχταριστή Σαλάτα του Καίσαρα χρειαζόμαστε:

Για τη σαλάτα:

-1 μεγάλο κοτόπουλο (ή 2 στήθη κοτόπουλου, αν προτιμάτε)

-6 φέτες μπέικον

-Λίγα ντοματίνια

-1/2 μαρούλι, καθαρισμένο και κομμένο σε κομμάτια

-1/2 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα

-1/2 φλιτζάνι κρουτόν (μπορείτε να τα φτιάξετε μόνοι σας ή να τα αγοράσετε έτοιμα)

Για τη σάλτσα Καίσαρα:

-1/2 φλιτζάνι μαγιονέζα

-2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού

-2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

-2 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα

-1 κουταλιά της σούπας sauce

-1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα

-Αλάτι και πιπέρι (αν θέλετε)

Εκτέλεση:

Ετοιμάστε το κοτόπουλο: Σε μια κατσαρόλα, βράστε το κοτόπουλο σε αλατισμένο νερό για 15-20 λεπτά ή μέχρι να είναι πλήρως μαγειρεμένο. Αφήστε το να κρυώσει και στη συνέχεια κόψτε το σε κομμάτια ή λωρίδες. Εναλλακτικά μπορείτε να το ψήσετε στο φούρνο ή να το κάνετε τηγανιτό με πανάρισμα.

Φτιάξτε το μπέικον: Σε ένα τηγάνι, τηγανίστε τις φέτες μπέικον μέχρι να γίνουν τραγανές. Αφαιρέστε το μπέικον από το τηγάνι και τοποθετήστε το σε χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λίπος. Στη συνέχεια, κόψτε το μπέικον σε μικρά κομμάτια.

Προετοιμάστε τη σάλτσα Καίσαρα: Σε ένα μπολ, αναμείξτε τη μαγιονέζα, το χυμό λεμονιού, το λιωμένο σκόρδο, την τριμμένη παρμεζάνα, τη sauce και τη μουστάρδα. Χτυπήστε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και προσθέστε αλάτι και πιπέρι αν θέλετε.

Σαλάτα: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε το μαρούλι με τη ρόκα, τα κομμάτια κοτόπουλου και το μπέικον. Προσθέστε την σάλτσα Καίσαρα και ανακατέψτε καλά για να ενωθούν όλα τα υλικά με τη σάλτσα. Προσθέστε τα κρουτόν και την τριμμένη παρμεζάνα από πάνω, και ανακατέψτε ελαφρά.

