Γνωρίζουμε ήδη ότι τα θαλασσινά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνη D και ωφέλιμα λιπαρά οξέα Ω3. Τώρα έχουμε έναν ακόμα λόγο να τα εντάξουμε στη διατροφή μας: μπορούν να αυξήσουν τη σεξουαλική μας διάθεση, σύμφωνα με μια μελέτη από το Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Στη μελέτη συμμετείχαν 501 ζευγάρια που προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί. Κατά τη διάρκεια 4 ετών, οι συμμετέχοντες κατέγραφαν την καθημερινή κατανάλωση θαλασσινών – ψαριών και οστρακόδερμων – καθώς και τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 92% των ζευγαριών που έτρωγαν θαλασσινά πάνω από δύο φορές την εβδομάδα, κατάφεραν να αποκτήσουν παιδί μέσα σε ένα χρόνο. Επιπλέον, οι άνδρες και οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερες από 8 μερίδες θαλασσινών το μήνα είχαν 22% περισσότερες σεξουαλικές επαφές.

Αν και ίσως να έχεις ακούσει ότι τα όστρακα θεωρούνται αφροδισιακά λόγω του ψευδαργύρου που περιέχουν, οι ερευνητές δεν απέδωσαν την αυξημένη σεξουαλική επιθυμία σε αυτό το συστατικό, καθώς δεν μελέτησαν την περιεκτικότητα των θαλασσινών σε ψευδάργυρο. Η Audrey Gaskins, συγγραφέας της μελέτης, προτείνει ότι τα ζευγάρια που καταναλώνουν πολλά θαλασσινά ίσως να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια των γευμάτων, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεσή τους.

Όσον αφορά τη γονιμότητα, τα Ω3 λιπαρά οξέα στα ψάρια έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος και των εμβρύων, αυξάνουν την πιθανότητα ωορρηξίας και τα επίπεδα της προγεστερόνης, μιας ορμόνης σημαντικής για την εγκυμοσύνη, όπως εξηγεί η Audrey Gaskins.

