Πάτρα: Επίσκεψη στην Achaia Clauss

Του Νικόλα Μπάρδη



Εν έτει 1859 ο Gustav Klauss (Γουσταύος Κλάους), εκπρόσωπος της εταιρείας «Φελς και Σία», προχώρησε στην αγορά μιας έκτασης της τάξεως των 82,6 στρεμμάτων, στην περιοχή του Ριγανόκαμπου, λίγο έξω από την Πάτρα, από τον κτηματία και σταφιδαποθηκάριο Γεώργιο Κωστάκη. Η ίδρυση της εταιρείας, το 1861, συνέπεσε χρονικά με μία περίοδο γενικευμένης αστάθειας στο Ελληνικό Κράτος, που χαρακτηρίζονταν από το κενό εξουσίας κατόπιν της εξώσεως του Όθωνος και εν αναμονή του διαδόχου του, καθώς και γενικότερων ζητημάτων ασφαλείας και διαφύλαξης της δημόσιας τάξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η οινοποιία να αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων ληστών, ενώ και ο ίδιος ο Κλάους στοχοποιήθηκε σε διάφορες ενέδρες. Το γεγονός αυτό εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, την εξωτερική όψη του οινοποιείου, που μοιάζει με κάστρο. Το κτιριακό συγκρότημα είναι σαν ένα μικρό οχυρό και στο μέσο αυτού συναντούμε τον κεντρικό πύργο.

Το 1872 οι ιδιοκτήτες της Φελς και Σια, ο Θεόδωρος Χάρμπουργκερ και ο Γουσταύος Κλάους αποφάσισαν να ιδρύσουν την εταιρεία «Αχάια Ανώνυμη Εταιρεία Οινοποιίας». Από το 1873 έως το 1881 την διεύθυνση της εταιρείας ανέλαβε ο Αιμίλιος Βερλ. Μία δεκαετία αργότερα, το 1883, τη διεύθυνση της εταιρείας ανέλαβε ο Γουσταύος Κλάους και έως το 1908 η εταιρεία επικεντρώθηκε στην παραγωγή ευγενών κρασιών, όπως η Μαυροδάφνη, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, στην παραγωγή Δεμέστιχας.

Μετά τον θάνατο του Κλάους η εταιρεία πέρασε στα χέρια του Γκούντερντ, αλλά με το ξέσπασμα του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου αυτός αναγκάστηκε να πουλήσει την εταιρεία και να φύγει στο εξωτερικό. Μέχρι το 1920, χρονιά που η εταιρεία πέρασε στα χέρια του Βλάσση Αντωνόπουλου, η Αχάια Κλάους είχε μειώσει αισθητά την παραγωγή της. Από το 1920 και στο εξής, με ένα μικρό διάλειμμα την περίοδο της Κατοχής, η εταιρεία άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία. Το αποκορύφωμα έφτασε το 1955, όταν την επιχείρηση ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, ο οποίος εφοδίασε με νέα μηχανήματα το οινοποιείο, ενώ φρόντισε και για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων. Το 1983 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία το νέο εμφιαλωτήριο. Το 1997 τη θέση του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου ανέλαβε ο Νίκος Καραπάνος.

Η Αχάια Κλάους με το πέρασμα των χρόνων έχει τιμηθεί με 15 μεγάλα βραβεία, 51 χρυσά μετάλλια, 38 αργυρά και 32 διπλώματα, ενώ εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια του οινοτουρισμού, καθώς το οινοποιείο ήταν ανοιχτό και στο ευρύ κοινό. Σήμερα εκεί μπορεί να δει κανείς πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους χωράνε έως 7.500 τόνοι. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι η αποθήκη με τις παλιές Μαυροδάφνες, η αποθήκη επιτραπέζιων οίνων, οι υπόγειες δεξαμενές καθώς και η αποθήκη Δανιηλίδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το λεγόμενο «αυτοκρατορικό κελάρι», του οποίου όλα τα βαρέλια είναι αναμνηστικά επισκέψεων Ελλήνων και ξένων Βασιλέων. Στο συγκεκριμένο χώρο φυλάσσεται και το παλαιότερο κρασί της Ελλάδας, η παλιά μαυροδάφνη του 1873. Εντός του κτιριακού συγκροτήματος θα δείτε ακόμη το ορθόδοξο παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά και το ρωμαιοκαθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα επισκέφτηκε αυτό το ιστορικό οινοποιείο της Πάτρας και μας ξενάγησε στα μεθυστικά μονοπάτια της ιστορίας του.

Πηγή: skai.gr

