Οι ελληνικές μετοχές αναμένεται να αναβαθμιστούν σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τον πάροχο δεικτών Stoxx Ltd., εξέλιξη που θα μπορούσε να ξεκλειδώσει παθητικές εισροές ύψους έως και 962 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της JPMorgan Chase & Co..

Η ομάδα, υπό τον Πάνκατζ Γκούπτα, εκτιμά ότι η αλλαγή θα αποφασιστεί κατά την αναθεώρηση του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν τόσο στον δείκτη Stoxx Europe 600 όσο και στους δείκτες Eurostoxx.

Οι επενδυτές έχουν επιστρέψει δυναμικά στα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς η ελληνική οικονομία έχει υπεραποδώσει σε σχέση με τις περισσότερες συγκρίσιμες χώρες, χάρη σε έναν υγιή τραπεζικό τομέα και τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ενισχυθεί κατά περίπου 129% από τις αρχές του 2023, όταν η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 42%.

«Η Ελλάδα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από μια επίπονη μεταμόρφωση των δημόσιων οικονομικών της, εξελισσόμενη σιωπηλά από ένα αφερέγγυο “ασχημόπαπο” σε έναν κύκνο χρηματοοικονομικής σταθερότητας», δήλωσε ο Γιώργος Λαγαρίας, επικεφαλής οικονομολόγος της Forvis Mazars, προσθέτοντας ότι πιθανές αναβαθμίσεις στους δείκτες θα μπορούσαν να απελευθερώσουν αναγκαία νέα κεφάλαια.

Η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου ανέρχεται πλέον στα 133 δισ. δολάρια, μέγεθος που θα καθιστούσε την Ελλάδα ένα μικρό μέλος του δείκτη Stoxx Europe 600, συνολικής αξίας περίπου 18 τρισ. δολαρίων. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης περιλαμβάνει ορισμένες από τις μεγαλύτερες μετοχές της ηπείρου, όπως η ASML Holding NV και η LVMH. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη στάθμιση στον δείκτη, στο 22%, ακολουθούμενο από τη Γαλλία με 16%.

Η FTSE Russell έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026. Παράλληλα, στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι και η MSCI Inc. θα προσθέσει την Ελλάδα φέτος στη λίστα παρακολούθησης για αναβαθμίσεις.



