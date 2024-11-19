Υψηλό εβδομάδας «άγγιξε» ο χρυσός

Υψηλό εβδομάδας «άγγιξε» η τιμή του χρυσού σήμερα Τρίτη, με ώθηση από το πιο αδύναμο δολάριο ΗΠΑ, την ώρα που η αγορά αναμένει τις δηλώσεις των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για μηνύματα σχετικά με την πορεία των αμερικανικών επιτοκίων.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε έως και 0,4% στα 2.623,54 δολάρια η ουγγιά, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Νοεμβρίου, πριν υποχωρήσει ελαφρώς, κινούμενο στα 2.620,20 δολάρια με άνοδο 0,31%. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα σημείωσε άνοδο 2%.

Παράλληλα, ο χρυσός παράδοσης Δεκεμβρίου κερδίζει 0,41% στα 2.625,30 δολάρια η ουγγιά.

Το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί σήμερα εν μέσω αποκόμισης κερδών μετά το ράλι της προηγούμενης εβδομάδας. Σημειώνεται ότι ένα πιο αδύναμο δολάριο καθιστά τον χρυσό λιγότερο ακριβό για τους αγοραστές άλλων νομισμάτων.

Τα πρόσφατα ισχυρά οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά σχετικά με το κατά πόσον η Fed θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια μετά τις μειώσεις κατά 75 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο. Αρκετοί αξιωματούχοι της Fed πρόκειται να μιλήσουν αυτή την εβδομάδα.

Η κίνηση της τιμής του χρυσού θα αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες σχετικά με τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου της Fed, δήλωσε ο Kyle Rodda, αναλυτής της στο Capital.com, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε στοιχεία ή σχόλια από αξιωματούχους που αφορούν τα επόμενα βήματα για τα επιτόκια θα έχουν σημασία.

Οι traders «βλέπουν» επί του παρόντος 58,8% πιθανότητα μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο έναντι 41,2% πιθανότητας για διατήρηση των επιτοκίων σε αμετάβλητο επίπεδο.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού ενισχύεται κατά 0,19% στα 31,22 δολάρια ενώ η πλατίνα χάνει 0,27% στα 972 δολάρια.Τέλος, το παλλάδιο χάνει 0,32% στα 1.005 δολάρια, μετά τη χθεσινή άνοδο κατά 5%.

