Bloomberg: Διαπραγματεύσεις για συγχώνευση Rio Tinto - Glencore

Η βρετανοαυστραλιανή Rio Tinto και η ελβετική Glencore βρίσκονται σε συζητήσεις για να συνδυάσουν τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία του εξορυκτικού κλάδου.



Οι πολυεθνικές Rio Tinto και Glencore είχαν πρόσφατα προκαταρκτικές συνομιλίες για μια συμφωνία, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg, ζητώντας να μην κατονομαστούν. Δεν είναι σαφές εάν οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Εκπρόσωπος της Rio Tinto αρνήθηκε να σχολιάσει στο πρακτορείο. Eκπρόσωπος της Glencore δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος.H Rio Tinto είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εξορυκτική εταιρεία στον κόσμο, με κεφαλαιοποίηση περίπου, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Glencore αποτιμάται σταΟ συνδυασμός των δύο επιχειρήσεων θα δημιουργούσε δυνητικά ένα μεγαθήριο το οποίο θα ξεπερνούσε τον μακροχρόνιο ηγέτη του κλάδου,, με κεφαλαιοποίηση περίπουσήμερα.Η βιομηχανία εξόρυξης βιώνει ένα κύμα deals τα τελευταία δύο χρόνια, που έχει ως βάση σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία των μεγαλύτερων παραγωγών να επεκταθούν στον χαλκό - ένα μέταλλο μεγάλης σημασίας στις προσπάθειες απανθρακοποίησης του πλανήτη.Τόσο η Glencore όσο και η Rio κατέχουν μερικά από τα καλύτερα ορυχεία χαλκού στον κόσμο. Ωστόσο, η Rio, όπως και η BHΡ, εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σιδηρομετάλλευμα για τα κέρδη της, σε μια εποχή που η μακροχρόνια κατασκευαστική έκρηξη της Κίνας πλησιάζει στο τέλος της και η αγορά σιδηρομεταλλεύματος φαίνεται να οδεύει προς μια εκτεταμένη περίοδο αδυναμίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.