Του Βαγγέλη Δουράκη

Στον «πάγο» μπαίνουν οι αυξήσεις στα επιδόματα τέκνων, ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Ο αρχικός σχεδιασμός «έδειχνε» πως η αναπροσαρμογή των εν λόγω βασικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα γινόταν από την 1η Ιανουαρίου της τρέχουσας χρονιάς. Εντούτοις, δεδομένου ότι πέρα από τις όποιες αυξήσεις δοθούν πρόκειται να υιοθετηθούν και αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης των ενισχύσεων, θα χρειαστεί να διαμορφωθούν σχετικές ρυθμίσεις που θα ψηφιστούν από την Βουλή.



Έτσι, η ενεργοποίηση των αυξήσεων στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα πάρει χρόνο και όπως όλα δείχνουν οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν μέσα στο α’ τρίμηνο του έτους. Άλλωστε, θα πρέπει να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός, καθώς τις αυξήσεις που θα προκύψουν, πιθανότατα θα τις δουν λιγότεροι δικαιούχοι στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ποια επιδόματα αυξάνονται και που μπαίνουν «κόφτες»

Και αυτό γιατί υιοθετούνται «κόφτες» με αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης των ενισχύσεων, ενώ είναι στα «σκαριά» και το λεγόμενο «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων».

Οι αυξήσεις σε ορισμένα επιδόματα θα είναι σημαντικές για όσους βεβαίως δεν τα χάσουν…

Ειδικότερα, στα 250 ευρώ (από 216 ευρώ) ανεβαίνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όπως και η προσαύξηση για κάθε παιδί σε 75 ευρώ (έναντι 50 ευρώ), ενώ αυξάνονται αναλογικά και τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του.

Το επίδομα στέγασης από τα 70 ευρώ, θα διαμορφωθεί στα 125 ευρώ και 75 ευρώ, αναλόγως της εισοδηματικής κλίμακας, ενώ θα ισχύει και κριτήριο κινητής περιουσίας.

Σε ότι αφορά το επίδομα τέκνων Α21, οι δικαιούχοι που ανήκουν στην 1η κλίμακα θα δουν να αυξάνεται στα 75 ευρώ (στα 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα), ενώοι δικαιούχοι της 3ης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο θα λαμβάνουν 45 ευρώ ανά τέκνο (και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα).

Όπως προαναφέρθηκε πάντως για να καθοριστεί ο δικαιούχος του εκάστοτε επιδόματος, για πρώτη φορά θεσπίζονται «κόφτες»: Όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος παιδιού καθορίζεται για μια οικογένεια με δύο παιδιά αξία ακίνητης περιουσίας στα 220.000 ευρώ, ενώ για τα αυτοκίνητα το όριο θα μπει σε ΙΧ πάνω από 1.600 κυβικά (ίσως και μεγαλύτερου κυβισμού) συνυπολογιζόμενης της παλαιότητας, αλλά και του αριθμού των τέκνων.

Πως θα λειτουργεί το νέο Εθνικό Μητρώο

Στην αλλαγή σκηνικού που συντελείται για την χορήγηση των επιδομάτων θα συμβάλλει εκτός από τη θέσπιση περισσότερων κριτηρίων για την χορήγηση των διαφόρων οικονομικών ενισχύσεων και η δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων» στο οποίο θα εγγράφονται όλοι όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις. Το σχέδιο αυτό είναι στα «σκαριά» από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχος είναι -κατά την Κυβέρνηση- να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα φαίνεται ποιος παίρνει και τι, ώστε να υπάρχει μια συνολική εποπτεία και μια εκλογίκευση των επιδομάτων.

Όποιος συνολικά λαμβάνει από διάφορες πηγές επιδόματα που ξεπερνούν κάποιο συγκεκριμένο ύψος (πχ αυτό του κατώτατου μισθού) θα τα βλέπει να «ψαλιδίζονται».

Ανάλογο κεντρικό μητρώο επιδομάτων υπάρχει στην Μεγάλη Βρετανία και μέσω αυτού θα επιδιωχθεί μία εποπτεία συνολική για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, για τα επιδόματα του υπουργείου Εργασίας και για επιδόματα όπως το θέρμανσης ώστε να διαπιστώνεται ποιος παίρνει τι και γιατί το παίρνει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.