Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,24%, στα 117,71 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Eurobank και της Coca Cola HBC.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.506,83 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.509,62 μονάδες (+0,43%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 117,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.645.460 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank(+1,79%), της Coca Cola HBC (+1,68%) και της Εθνικής (+0,39%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,58%) , της Σαράντης (-1,47%) και της Aegean (-1,46%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.357.259 και 4.7098.977 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 22,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,87 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 65 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΟΛΘ (+3,90%) και τράπεζα Κύπρου (+3,54%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,33%) και Frigoglass (-4,46%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
OPTIMA:12,7400 -0,47%
ΤΙΤΑΝ: 42,2000 +0,48%
ALPHA BANK: 1,7300 αμετάβλητη
AEGEAN AIRLINES: 10,0900 -1,46%
VIOHALCO: 5,7400 -0,86%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3600 αμετάβλητη
ΔΑΑ:8,1880 -0,37%
ΔΕΗ: 12,5000 -0,32%
COCA COLA HBC:32,7600 +1,68%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1800 -0,91%
ΕΛΠΕ: 7,6400 -0,78%
ELVALHALCOR: 2,1800 -1,58%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,1600 +0,39%
ΕΥΔΑΠ: 5,9600 -0,17%
EUROBANK: 2,3820 +1,79%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 +0,28%
MOTOR OIL: 21,0000 -0,66%
JUMBO: 25,1400 -0,24%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,0400 -0,12%
ΟΛΠ:29,0500 -0,85%
ΟΠΑΠ: 15,9200 -0,50%
ΟΤΕ: 14,6500 -0,14%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,2150 +0,40%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7200 -1,47%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 -0,10%
