Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 0,24%, στα 117,71 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών

Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Eurobank και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.506,83 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.509,62 μονάδες (+0,43%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 117,71 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.645.460 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank(+1,79%), της Coca Cola HBC (+1,68%) και της Εθνικής (+0,39%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-1,58%) , της Σαράντης (-1,47%) και της Aegean (-1,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.357.259 και 4.7098.977 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 22,09 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 17,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 65 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΟΛΘ (+3,90%) και τράπεζα Κύπρου (+3,54%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,33%) και Frigoglass (-4,46%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:12,7400 -0,47%

ΤΙΤΑΝ: 42,2000 +0,48%

ALPHA BANK: 1,7300 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 10,0900 -1,46%

VIOHALCO: 5,7400 -0,86%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,3600 αμετάβλητη

ΔΑΑ:8,1880 -0,37%

ΔΕΗ: 12,5000 -0,32%

COCA COLA HBC:32,7600 +1,68%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,1800 -0,91%

ΕΛΠΕ: 7,6400 -0,78%

ELVALHALCOR: 2,1800 -1,58%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1600 +0,39%

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 -0,17%

EUROBANK: 2,3820 +1,79%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 +0,28%

MOTOR OIL: 21,0000 -0,66%

JUMBO: 25,1400 -0,24%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:33,0400 -0,12%

ΟΛΠ:29,0500 -0,85%

ΟΠΑΠ: 15,9200 -0,50%

ΟΤΕ: 14,6500 -0,14%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,2150 +0,40%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,7200 -1,47%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 -0,10%

Πηγή: skai.gr

