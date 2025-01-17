Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τη χθεσινή ώθηση που έδωσαν τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, καθώς επενδυτές επιχειρούν να προβλέψουν τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 68,42 μονάδων (–0,16%), στις 43.153,13 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 172,94 μονάδων (–0,89%), στις 19.338,29 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 12,57 μονάδων (–0,21%), στις 5.937,34 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.