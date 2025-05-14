Υπουργείο Οικονομικών: H Χρύσα Μήλιου Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής

Καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναλαμβάνει η Χρύσα Μήλιου.

Η Χρύσα Μήλιου είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (MSc) στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στο ίδιο Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Φορολογικό Δίκαιο.

Στη διάρκεια της πολυετούς της σταδιοδρομίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα έχει εξειδικευτεί σε ευρύ φάσμα φορολογικών αντικειμένων και έχει παράσχει υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ έχει συμμετάσχει ενεργά σε ομάδες εργασίας και επιτροπές που σχετίζονται με τη φορολογία και τη χάραξη φορολογικής πολιτικής.

Διετέλεσε στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών και μετέπειτα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για διάστημα 15 ετών, εμβαθύνοντας σε καίριους τομείς της φορολογίας, όπως η φορολογία εισοδήματος, οι φορολογικοί έλεγχοι, η είσπραξη δημοσίων εσόδων και η καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ενώ παράλληλα ανέλαβε θέσεις ευθύνης. Κατά τη μετάβασή της στον ιδιωτικό τομέα εντάχθηκε αρχικά στο Φορολογικό Τμήμα της Grant Thornton και στη συνέχεια στο τμήμα Tax and Legal της PwC, με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης τη φορολογία φυσικών προσώπων, τις φορολογικές διαφορές και διεθνή φορολογικά θέματα.

Από τον Αύγουστο του 2023 εργάστηκε ως σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με ενεργό ρόλο στην προετοιμασία φορολογικών διατάξεων, τη διαπραγμάτευση Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και τη διαμόρφωση φορολογικής πολιτικής της χώρας σε επίπεδο εθνικό, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΟΣΑ.

Ο υπουργός ευχαριστεί θερμά την απερχόμενη Γενική Γραμματέα Μαίρη Ψύλλα για την άριστη συνεργασία και τη συμμετοχή της στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής νομοθεσίας που είχε στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και τη σταθερή προώθηση ενός φιλικού περιβάλλοντος για την υγιή επιχειρηματικότητα.

Πηγή: skai.gr

