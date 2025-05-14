Στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των οχημάτων σε ακινησία και οι κάμερες των διοδίων - Βαριές καμπάνες για τους παραβάτες

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τις κάμερες των διοδίων και κινητά τηλέφωνα με ειδικό λογισμικό για το σκανάρισμα των πινακίδων κυκλοφορίας επιστρατεύει η ΑΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσει τα Ι.Χ. που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ενώ οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν δηλώσει σε ακινησία. Οι δηλώσεις ακινησίας εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες γεγονός που βάζει σε σκέψεις τις ελεγκτικές αρχές ότι το μέτρο ενδεχομένως και να καταστρατηγείται. Ακριβής αριθμός δηλώσεων ακινησίας δεν υπάρχει όμως από τις 10 Απριλίου που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα, έχουν γίνει σχεδόν 60.000 άρσεις ακινησίας (59.635 για την ακρίβεια με τις 38.145 με αναλογικά τέλη κυκλοφορίας).



Απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει ότι από τις 30 Σεπτεμβρίου οι παραχωρησιούχοι των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων πρέπει να στέλνουν στην ΑΑΔΕ – το αργότερο κάθε εβδομάδα – το ηλεκτρονικό αρχείο με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που πέρασαν από τα διόδια ανά ημέρα.

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ θα τα διασταυρώνει με το δικό της αρχείο των οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία. Τα «ματσαρίσματα» σημαίνουν ότι κάποιοι κινούν τα οχήματα τους ενώ δεν θα έπρεπε και η ΑΑΔΕ ζητά επιπλέον από τους παραχωρησιούχους κρυπτογραφημένο αρχείο με την ημέρα και ώρα διέλευσης, τον σταθμό διοδίων από τον οποίο διήλθαν καθώς και τις φωτογραφίες των πινακίδων των οχημάτων.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι έλεγχοι θα μπορούν να γίνουν και σε διάφορα σημεία διέλευσης ή στάθμευσης από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με smartphones ειδικού λογισμικού μέσω του οποίου θα σκανάρουν επιτόπου τις πινακίδες των οχημάτων και να διαπιστώνουν αν θα έπρεπε να κυκλοφορούν ή όχι.



Αμέσως μετά την «ταυτοποίηση», ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης του οχήματος και καλείται να υποβάλει τις απόψεις του αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εντός 10 ημερών.



Στην περίπτωση που οι εξηγήσεις που δοθούν – αν δοθούν – δεν κριθούν ικανοποιητικές, το πρόστιμο για τους παραβάτες ανέρχεται σε 10.000€ και τριπλασιάζεται στις 30.000€ για τις περιπτώσεις υποτροπών συν τα οφειλόμενα (αν δεν έχουν πληρωθεί) τέλη κυκλοφορίας και του προστίμου για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή τους. Ταυτόχρονα αίρεται αυτόματα το καθεστώς ακινησίας του οχήματος. Στο ενδεχόμενο της υποτροπής εντός πενταετίας προβλέπεται ταυτόχρονα και αφαίρεση διπλώματος για 3 χρόνια.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον συνιδιοκτήτη του οχήματος που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.