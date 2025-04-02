Συνάντηση Κυρ. Πιερρακάκη με τον ΣΕΒ

Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είχε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά τη συνάντησή, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Είχα τη χαρά να συζητήσω με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για την ενίσχυση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος πάνω στο στέρεο έδαφος της οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας που έχει κατακτήσει η χώρα.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα αξιοποιήσουμε τις προτάσεις του ΣΕΒ, ώστε το κράτος να είναι σύμμαχος της επιχειρηματικότητας, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, υποστηρίζοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και έχοντας την ευημερία των πολιτών ως σταθερό στόχο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

