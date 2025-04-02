Με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας για το ιδιωτικό χρέος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε ανάρτηση για το θέμα. Όπως αναφέρει, «δίνουμε μια μεγάλη δεύτερη ευκαιρία στη μεσαία τάξη για τη ρύθμιση του "κόκκινου" ιδιωτικού χρέους. Με τη ρύθμιση που είχαμε παρουσιάσει όταν ήμουν Υπουργός Οικονομικών και που κατέθεσε τώρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή, διπλασιάζεται η εισοδηματική περίμετρος των οφειλετών που καλύπτονται από την υποχρεωτικότητα της ρύθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με αυτό τον τρόπο, το 85% των οφειλετών -που μέχρι σήμερα εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον- θα μπορούν πρακτικά να υπαχθούν σε αυτόματη ρύθμιση! Χωρίς το Δημόσιο, οι τράπεζες και τα funds να μπορούν να το αρνηθούν».

Όπως εξηγεί δε στη συνέχεια, «η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της μεταρρύθμισης που είχαμε προωθήσει τον Δεκέμβριο του 2023 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ήταν τότε που θεσπίσαμε για πρώτη φορά την υποχρεωτικότητα της ρύθμισης για τους ευάλωτους συμπολίτες μας και επιπλέον κούρεμα έως και 28% παραπάνω για τις οφειλές που ρυθμίζονται.

Αυτό οδήγησε σε υπερδιπλασιασμό των ρυθμίσεων και των ρυθμισμένων οφειλών. Από το 2023 μέχρι και το α' τρίμηνο του 2025, περισσότεροι από 30.000 συμπολίτες μας "κούρεψαν" και ρύθμισαν οφειλές περίπου 11 δισεκ. ευρώ. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε τράπεζες και servicers να περιορίστηκαν στα 67 δισεκ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2024, από 92 δις. ευρώ το 2019».

Και, στο δια ταύτα, «οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι κοινωνική πολιτική στην πράξη! Και πιστεύω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα της Κυβέρνησης όσο ήμουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ειλικρινά περιμένω να δω ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης γι' αυτή τη νέα θετική πρωτοβουλία για τους συμπολίτες μας με χρέη. Διότι τον Δεκέμβριο του 2023, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν καταψήφισαν. Θα επαναλάβουν άραγε τώρα το ίδιο λάθος;», διερωτάται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κλείνοντας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.