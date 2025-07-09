Σημαντική στροφή προς την κυκλική κατανάλωση αποτυπώνει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα που παρουσιάζει η Solid Havas, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Havas Commerce, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει μεταξύ των 13 χωρών για την αυξανόμενη αποδοχή και χρήση μεταχειρισμένων προϊόντων.

Με 1 στους 2 Έλληνες να δηλώνει ότι έχει αγοράσει μεταχειρισμένα ή επιδιορθωμένα προϊόντα μέσα στο τελευταίο 12μηνο, η χώρα καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας αγορές όπως η Γερμανία και το Βέλγιο.

Η στροφή αυτή αποκτά στρατηγική σημασία για το μέλλον του λιανεμπορίου και τις τάσεις των καταναλωτών στη μετά-covid εποχή, μιας και η στάση των καταναλωτών δείχνει ότι η προτίμηση μεταχειρισμένων συνιστά μια πολύ συνειδητή, οικονομική επιλογή και όχι απλώς lifestyle τάση.

Ελλάδα: Ισχυρή κουλτούρα κυκλικής κατανάλωσης - Πρωταθλήτρια στο «ανταλλάσσω»

Η Ελλάδα εμφανίζει την πιο διαδεδομένη κουλτούρα ανταλλαγής και δανεισμού μεταξύ όλων των χωρών της έρευνας:

34% των Ελλήνων έχουν ανταλλάξει προϊόντα με άλλους, έναντι 19% διεθνώς (η υψηλότερη θέση από όλες τις χώρες).

Μόνο 26% δεν έχουν καμία εμπλοκή με κυκλικές πρακτικές, κάτω από τον μέσο όρο του 31%.

Οικονομία, αυθεντικότητα και οικολογία οι βασικοί μοχλοί

Το ισχυρότερο κίνητρο για τις αγορές από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα είναι οι οικονομικοί λόγοι (50%), το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Άλλα βασικά κίνητρα είναι η πρόσβαση σε μοναδικά ή premium προϊόντα, αλλά και η οικολογική συνείδηση, που αναδεικνύεται κυρίως στις νεότερες γενιές.

Κυρίαρχες κατηγορίες: Ηλεκτρονικά, Αυτοκίνητα, Ένδυση

Tα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι η κορυφαία κατηγορία μεταχειρισμένων αγορών στην Ελλάδα (32%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο).

Αυτοκίνητα: Η Ελλάδα μαζί με τη Βραζιλία κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταχειρισμένων αγορών στον κλάδο (35%, έναντι 23% παγκοσμίως).

Ρούχα και βιβλία/video games επίσης εμφανίζουν υψηλή συχνότητα, αν και με ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά από τον διεθνή μέσο όρο.



Ψηφιακή πρώτη επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή

Η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα αποτελεί κυρίως ψηφιακή εμπειρία:

Το 71% των καταναλωτών προτιμούν online διαφήμιση για πληροφόρηση και το 58% τα social media, πολύ πάνω από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.

Το 88% πραγματοποιεί αγορές από «δεύτερο χέρι» μέσω ειδικών εφαρμογών και marketplaces, με φυσικά καταστήματα και social media να ακολουθούν.

Η τιμή κυριαρχεί στις αποφάσεις

Το 72% των Ελλήνων επιλέγουν μεταχειρισμένα προϊόντα κυρίως για την τιμή τους (έναντι 59% διεθνώς).

Δεύτερο πιο σημαντικό κριτήριο: κατάσταση/ποιότητα του προϊόντος και η ύπαρξη εγγυήσεων.

Οι πιο «εντατικοί» χρήστες είναι... οι μεγαλύτεροι ηλικιακά

Η κύρια ηλικιακή ομάδα που κινεί την αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα είναι 56-65 ετών, όχι οι νέοι. Οδηγούνται κυρίως από την ανάγκη για οικονομία, και όχι από περιβαλλοντικά κίνητρα.

Παρατηρείται ωστόσο, αυξανόμενη διείσδυση και στους Gen Z & Millennials, κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών.

Εμπιστοσύνη & ασφάλεια: το ζητούμενο

Οι 8 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι εξετάζουν πολύ προσεκτικά ένα προϊόν πριν το αγοράσουν.

Μόνο 3% αγοράζουν χωρίς καμία εγγύηση.

Πιο σημαντικοί παράγοντες «ασφάλειας»:

Αξιολογήσεις site/platforms

Φωτογραφίες υψηλής ποιότητας

Πολιτικές επιστροφής και εγγύησης

Η αγορά μεταχειρισμένων έχει μέλλον: ευκαιρία για καινοτομία & στρατηγική ένταξη

Το 83% των καταναλωτών θέλουν να βλέπουν μεταχειρισμένα προϊόντα δίπλα στα καινούργια στα καταστήματα.

Οι Έλληνες ζητούν μια δομημένη εμπειρία αγοράς και επαγγελματοποίησή της, όπως:

Επαγγελματικές πλατφόρμες μεταπώλησης

Υπηρεσίες επιδιόρθωσης σε καταστήματα

Ειδικά corners μεταχειρισμένων σε φυσικά σημεία πώλησης

Εργαλεία διαφάνειας (π.χ. έλεγχος αυθεντικότητας, ψηφιακά “ιστορικά” προϊόντων)

Το 51% πιστεύουν ότι η προτίμηση στα μεταχειρισμένα θα επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων στο μέλλον, ενώ το 38% θεωρεί ότι η ανάπτυξή της αγοράς θα περιοριστεί σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα είδη πολυτελείας, τα σπάνια ή τα vintage.

Μόνο το 9% θεωρούν ότι θα μειωθεί λόγω των φτηνών brand όπως Shein ή Temu.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (81%) δηλώνει θετική εμπειρία αγοράς, ενώ 9 στους 10 είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιστροφής ή ανταλλαγής προϊόντων που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα.

Επιχειρηματική πρόκληση και ευκαιρία η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά μεταχειρισμένων δεν αποτελεί πλέον «λύση ανάγκης», αλλά μετατρέπεται σε δομικό στοιχείο της σύγχρονης καταναλωτικής συμπεριφοράς και ήρθε για να μείνει. Η ψηφιακή ωριμότητα της αγοράς από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα, η στροφή προς βιώσιμη κατανάλωση και η ανάγκη για αξιόπιστες λύσεις δημιουργούν ένα νέο πεδίο δράσης για brands, retailers και e-commerce επιχειρήσεις, για τεχνολογική ανάπτυξη και startup λύσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.