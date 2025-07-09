Σημαντική στροφή προς την κυκλική κατανάλωση αποτυπώνει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα που παρουσιάζει η Solid Havas, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Havas Commerce, με την Ελλάδα να ξεχωρίζει μεταξύ των 13 χωρών για την αυξανόμενη αποδοχή και χρήση μεταχειρισμένων προϊόντων.
Με 1 στους 2 Έλληνες να δηλώνει ότι έχει αγοράσει μεταχειρισμένα ή επιδιορθωμένα προϊόντα μέσα στο τελευταίο 12μηνο, η χώρα καταλαμβάνει την 6η θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας αγορές όπως η Γερμανία και το Βέλγιο.
Η στροφή αυτή αποκτά στρατηγική σημασία για το μέλλον του λιανεμπορίου και τις τάσεις των καταναλωτών στη μετά-covid εποχή, μιας και η στάση των καταναλωτών δείχνει ότι η προτίμηση μεταχειρισμένων συνιστά μια πολύ συνειδητή, οικονομική επιλογή και όχι απλώς lifestyle τάση.
Ελλάδα: Ισχυρή κουλτούρα κυκλικής κατανάλωσης - Πρωταθλήτρια στο «ανταλλάσσω»
Η Ελλάδα εμφανίζει την πιο διαδεδομένη κουλτούρα ανταλλαγής και δανεισμού μεταξύ όλων των χωρών της έρευνας:
- 34% των Ελλήνων έχουν ανταλλάξει προϊόντα με άλλους, έναντι 19% διεθνώς (η υψηλότερη θέση από όλες τις χώρες).
- Μόνο 26% δεν έχουν καμία εμπλοκή με κυκλικές πρακτικές, κάτω από τον μέσο όρο του 31%.
Οικονομία, αυθεντικότητα και οικολογία οι βασικοί μοχλοί
Το ισχυρότερο κίνητρο για τις αγορές από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα είναι οι οικονομικοί λόγοι (50%), το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα. Άλλα βασικά κίνητρα είναι η πρόσβαση σε μοναδικά ή premium προϊόντα, αλλά και η οικολογική συνείδηση, που αναδεικνύεται κυρίως στις νεότερες γενιές.
Κυρίαρχες κατηγορίες: Ηλεκτρονικά, Αυτοκίνητα, Ένδυση
Tα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι η κορυφαία κατηγορία μεταχειρισμένων αγορών στην Ελλάδα (32%, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο).
Αυτοκίνητα: Η Ελλάδα μαζί με τη Βραζιλία κατέχει τα υψηλότερα ποσοστά μεταχειρισμένων αγορών στον κλάδο (35%, έναντι 23% παγκοσμίως).
Ρούχα και βιβλία/video games επίσης εμφανίζουν υψηλή συχνότητα, αν και με ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά από τον διεθνή μέσο όρο.
Ψηφιακή πρώτη επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή
Η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα αποτελεί κυρίως ψηφιακή εμπειρία:
- Το 71% των καταναλωτών προτιμούν online διαφήμιση για πληροφόρηση και το 58% τα social media, πολύ πάνω από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.
- Το 88% πραγματοποιεί αγορές από «δεύτερο χέρι» μέσω ειδικών εφαρμογών και marketplaces, με φυσικά καταστήματα και social media να ακολουθούν.
Η τιμή κυριαρχεί στις αποφάσεις
Το 72% των Ελλήνων επιλέγουν μεταχειρισμένα προϊόντα κυρίως για την τιμή τους (έναντι 59% διεθνώς).
Δεύτερο πιο σημαντικό κριτήριο: κατάσταση/ποιότητα του προϊόντος και η ύπαρξη εγγυήσεων.
Οι πιο «εντατικοί» χρήστες είναι... οι μεγαλύτεροι ηλικιακά
Η κύρια ηλικιακή ομάδα που κινεί την αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα είναι 56-65 ετών, όχι οι νέοι. Οδηγούνται κυρίως από την ανάγκη για οικονομία, και όχι από περιβαλλοντικά κίνητρα.
Παρατηρείται ωστόσο, αυξανόμενη διείσδυση και στους Gen Z & Millennials, κυρίως μέσω ψηφιακών καναλιών.
Εμπιστοσύνη & ασφάλεια: το ζητούμενο
Οι 8 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι εξετάζουν πολύ προσεκτικά ένα προϊόν πριν το αγοράσουν.
Μόνο 3% αγοράζουν χωρίς καμία εγγύηση.
Πιο σημαντικοί παράγοντες «ασφάλειας»:
- Αξιολογήσεις site/platforms
- Φωτογραφίες υψηλής ποιότητας
- Πολιτικές επιστροφής και εγγύησης
Η αγορά μεταχειρισμένων έχει μέλλον: ευκαιρία για καινοτομία & στρατηγική ένταξη
Το 83% των καταναλωτών θέλουν να βλέπουν μεταχειρισμένα προϊόντα δίπλα στα καινούργια στα καταστήματα.
Οι Έλληνες ζητούν μια δομημένη εμπειρία αγοράς και επαγγελματοποίησή της, όπως:
- Επαγγελματικές πλατφόρμες μεταπώλησης
- Υπηρεσίες επιδιόρθωσης σε καταστήματα
- Ειδικά corners μεταχειρισμένων σε φυσικά σημεία πώλησης
- Εργαλεία διαφάνειας (π.χ. έλεγχος αυθεντικότητας, ψηφιακά “ιστορικά” προϊόντων)
Το 51% πιστεύουν ότι η προτίμηση στα μεταχειρισμένα θα επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων στο μέλλον, ενώ το 38% θεωρεί ότι η ανάπτυξή της αγοράς θα περιοριστεί σε ειδικές κατηγορίες, όπως τα είδη πολυτελείας, τα σπάνια ή τα vintage.
Μόνο το 9% θεωρούν ότι θα μειωθεί λόγω των φτηνών brand όπως Shein ή Temu.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (81%) δηλώνει θετική εμπειρία αγοράς, ενώ 9 στους 10 είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιστροφής ή ανταλλαγής προϊόντων που θα ενισχύουν τη βιωσιμότητα.
Επιχειρηματική πρόκληση και ευκαιρία η αγορά μεταχειρισμένων στην Ελλάδα
Η ελληνική αγορά μεταχειρισμένων δεν αποτελεί πλέον «λύση ανάγκης», αλλά μετατρέπεται σε δομικό στοιχείο της σύγχρονης καταναλωτικής συμπεριφοράς και ήρθε για να μείνει. Η ψηφιακή ωριμότητα της αγοράς από «δεύτερο χέρι» στην Ελλάδα, η στροφή προς βιώσιμη κατανάλωση και η ανάγκη για αξιόπιστες λύσεις δημιουργούν ένα νέο πεδίο δράσης για brands, retailers και e-commerce επιχειρήσεις, για τεχνολογική ανάπτυξη και startup λύσεις.
