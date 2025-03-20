Αμετάβλητα στο 4,5% κράτησε τα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας

Αμετάβλητα στο 4,5% διατήρησε τα επιτόκιά της η Τράπεζα της Αγγλίας την Πέμπτη, με τους αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας της Βρετανίας να υποβαθμίζουν τις προσδοκίες για μειώσεις στις επόμενες συνεδριάσεις επικαλούμενοι την έντονη αβεβαιότητα που επικρατεί στη βρετανική και τις διεθνείς οικονομίες.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας αποφάσισε με 8 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά να παραμείνουν τα επιτόκια στο τρέχον εύρος εν μέσω της κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων παγκοσμίως. Το μόνο μέλος της επιτροπής που ψήφισε υπέρ της μείωσης των επιτοκίων κατά 0,2% ήταν η Σουάτι Ντίνγκρα.

Η απόφαση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες των οικονομολόγων.

«Υπάρχει μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, σε ανακοίνωσή του.

Ο Μπέιλι πρόσθεσε ότι η βρετανική κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε πορεία σταδιακής αποκλιμάκωσης, αλλά πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να εξετάζει «πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις στις παγκόσμιες και στην εγχώρια οικονομία σε κάθε μία από επόμενες συνεδριάσεις για τον καθορισμό των επιτοκίων».

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει πως οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίζουν να αμβλύνονται, αλλά «δεν σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία κατά της επόμενες συνεδριάσεις».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.