Στο «στόχαστρο» των κινεζικών αρχών βρίσκεται και πάλι η Apple στην Κίνα. Μια ομάδα 48 Κινέζων προγραμματιστών εφαρμογών (apps) ζήτησε τη διενέργεια αντιμονοπωλιακής έρευνας κατά της Apple, κατηγορώντας τον αμερικανικό τεχνολογικό γίγαντα ότι επιβάλλει «άδικες» προμήθειες στο App Store (το ψηφιακό κατάστημα) και καταχράται τη δεσπόζουσα θέση του στην κινεζική αγορά σύμφωνα με τη South China Morning Post.



Οι προγραμματιστές απέστειλαν ανοιχτή επιστολή στη ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Κίνας, καλώντας την να διενεργήσει έρευνα για τη δομή των προμηθειών της Apple και να επιβάλει κυρώσεις στην εταιρεία για τις —όπως οι ίδιοι περιγράφουν— υπερβολικές χρεώσεις εις βάρος των εγχώριων δημιουργών.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με την καταγγελία, η Apple απέτυχε να τηρήσει τη δέσμευσή της για παροχή των χαμηλότερων συντελεστών προμήθειας στην κινεζική αγορά, παρά το γεγονός ότι αποκομίζει σημαντικά έσοδα από τη μεγάλη βάση δημιουργών εφαρμογών και χρηστών smartphone της χώρας.Οι προγραμματιστές υποστήριξαν ότι ο έλεγχος που ασκεί η Apple στη διανομή των εφαρμογών μέσω του λειτουργικού της συστήματος (iOS) επιτρέπει να επιβάλλει «άδικα και υπερβολικά υψηλά» κόστη, επιβαρύνοντας σημαντικά τους μικρότερους δημιουργούς και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.Η καταγγελία δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα στο ιστολόγιο (blog) της πλατφόρμας WeChat από τον προγραμματιστή Τιάν Τζουνβέι, έναν εκ των υπογραφόντων, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας.Το App Store της Apple χρεώνει συνήθως προμήθειεςεπί των ψηφιακών αγορών και των συνδρομών, αν και η εταιρεία έχει εισαγάγει μειωμένους συντελεστές για ορισμένες μικρές επιχειρήσεις και συνδρομητικές υπηρεσίες σε κάποιες αγορές.Η νέα αυτή καταγγελία έρχεται σε μια περίοδο που η Apple αντιμετωπίζει κλιμακούμενες ρυθμιστικές πιέσεις παγκοσμίως για τη λειτουργία του App Store, με τις αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές χώρες της Ασίας να εξετάζουν εάν οι πολιτικές της εταιρείας περιορίζουν αθέμιτα τον ανταγωνισμό.

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