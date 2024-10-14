Υπεγράφη νέα τριετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ΑΔΜΗΕ

Αυξήσεις μισθών 9% για το 2024 και 7+7% για το 2025 και το 2026 προβλέπει η νέα τριετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Εργαζομένων.

Την ΕΣΣΕ υπέγραψαν εκ μέρους του Διαχειριστή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μάνος Μανουσάκης και εκ μέρους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο Πρόεδρος Αντώνης Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μανιάτης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η τρίτη κατά σειρά Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφει ο ΑΔΜΗΕ μετά την αλλαγή της μετοχικής του σύνθεσης, εξασφαλίζει σημαντικές αυξήσεις μισθών και θεσμοθετεί μία σειρά από παροχές και επιδόματα για το σύνολο των εργαζομένων.

Ειδικότερα, η νέα ΕΣΣΕ προβλέπει μισθολογικές αυξήσεις κατά 9% για το 2024, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στα 4 εκατ. ευρώ, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Επιπλέον, προβλέπονται περαιτέρω αυξήσεις των μισθολογικών κλιμακίων κατά 7% από 1ης Ιανουαρίου 2025. Οι αυξήσεις έρχονται και υπερκαλύπτουν την περίοδο του υψηλού πληθωρισμού, η οποία προηγήθηκε. Επίσης, προβλέπονται αυξήσεις κατά 7% από 1ης Ιανουαρίου 2026.

Μεταξύ άλλων, ενσωματώνονται ακόμη νέες ειδικές άδειες βάσει των νομοθετικών ρυθμίσεων και κωδικοποιούνται όλες οι παροχές και τα ειδικά επιδόματα που έχουν συμφωνηθεί από τις προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Κατά την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: «Η υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποδεικνύει τη διάθεση των δύο μεγάλων μετόχων της εταιρείας για εργασιακή ειρήνη και ασφάλεια. Ανταποκρινόμενοι στις νέες συνθήκες και το αυξημένο κόστος ζωής, με τη νέα ΕΣΣΕ θωρακίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα και εξασφαλίζουμε σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών σε σχέση με τις προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις. Η νέα ΕΣΣΕ ενσωματώνει επίσης ουσιώδεις καινοτομίες, όπως η πολιτική για την Ισότητα των Φύλων, με την οποία θα διαχειριζόμαστε με ολοκληρωμένο τρόπο τα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Ως διοίκηση, αναγνωρίζουμε πλήρως ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα φέρουν σε πέρας τον μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ, γι' αυτό θα συνεχίζουμε να προσπαθούμε για τη διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Εκφράζουμε επίσης τις ευχαριστίες μας στις επιτροπές διαπραγμάτευσης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και του ΑΔΜΗΕ για το πολύ καλό αυτό αποτέλεσμα».

Αναφερόμενος στο σχέδιο ψηφιοποίησης της συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Μανουσάκης διευκρίνισε πως δεν πρόκειται να θιγούν εργασιακά δικαιώματα από την τεχνολογική εξέλιξη που πρέπει να υιοθετηθεί για να μπορέσει η εταιρεία να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην διεθνή ενεργειακή αγορά. «Θα περάσουμε σε έναν νέο τρόπο συντήρησης του συστήματος, χωρίς να χαθούν θέσεις εργασίας ή να μειωθούν οι αποδοχές, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό μας με έναν περισσότερο αποτελεσματικό και ευφυή τρόπο», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, Αντώνης Καρράς, δήλωσε: «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι στον ΑΔΜΗΕ για να υπογράψω μία ακόμη συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία είναι ακόμη ζητούμενο για πολλούς οργανισμούς και ΔΕΚΟ. Η νέα Συλλογική Σύμβαση είναι ίσως η καλύτερη που έχουμε υπογράψει τα τελευταία 10 χρόνια, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο όλες τις προηγούμενες. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι πλέον μία εταιρεία που αναπτύσσεται συνεχώς, έχει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με το παρελθόν και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση αλλά και στους εργαζόμενους, που στέκονται δίπλα στην εταιρεία για την υλοποίηση όλων αυτών των μεγάλων ενεργειακών έργων».

