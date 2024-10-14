Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω περιορισμένων μεταβολών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.423,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,47%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 3,45 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,64%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+1,79%), της Μυτιληναίος (+1,58%), της Alpha Bank (+1,50%) και της Τιτάν (+0,92%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,43%) και της Autohellas (-0,94%).
Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 19 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Attica Bank (+10,26%) και Quest (+5,91%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-2,01%) και ΕΛΒΕ (-1,80%).
