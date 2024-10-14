Λογαριασμός
Χρηματιστήριο : Στις 1.423,49 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 0,47%

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω περιορισμένων μεταβολών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω περιορισμένων μεταβολών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.423,49 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,47%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 3,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+1,79%), της Μυτιληναίος (+1,58%), της Alpha Bank (+1,50%) και της Τιτάν (+0,92%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,43%) και της Autohellas (-0,94%).

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 19 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Attica Bank (+10,26%) και Quest (+5,91%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-2,01%) και ΕΛΒΕ (-1,80%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

