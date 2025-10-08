Η τιμή του χρυσού έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη, ξεπερνώντας τα 4.030 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφαλή καταφύγια για τα χρήματά τους, λόγω των ανησυχιών για την οικονομική και πολιτική αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο.

Ο χρυσός έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο από τη δεκαετία του 1970, αυξάνοντας την αξία του κατά περίπου 30% από τον Απρίλιο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών που έχουν αναστατώσει το παγκόσμιο εμπόριο. Συνολικά, τους τελευταίους 12 μήνες, η άνοδος που καταγράφει ο χρυσός, είναι μεγαλύτερη από 50%.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι ένα άλλο ζήτημα που ανησυχεί τους επενδυτές είναι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων λόγω της διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο χρυσός θεωρείται ως μια λεγόμενη «ασφαλής» επένδυση, η οποία αναμένεται να διατηρήσει ή να αυξήσει την αξία της σε περιόδους αναταραχής των αγορών ή οικονομικής ύφεσης, αναφέρει το BBC.

Ράλι και για τη χρυσή λίρα

Την ανοδική πορεία του χρυσού, ακολουθεί και η χρυσή λίρα, η οποία κατέρριψε ένα ακόμα ρεκόρ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η τιμή πώλησης μιας χρυσής λίρας φτάνει τα 922,46 ευρώ και η τιμή αγοράς της, τα 787,31 ευρώ.

Δύο εβδομάδες πριν η τιμή της έφτανε τα 850 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η ΤτΕ, οι αγορές χρυσής λίρας από ιδιώτες έχουν πάρει «φωτιά».

Συνολικά το 9μηνο, 32.002 χρυσές λίρες έχουν πωληθεί από ιδιώτες στην ΤτΕ, ενώ έχουν αγοραστεί 5.399.

Πηγή: skai.gr

