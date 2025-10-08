Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη ότι οι υπάλληλοι του ομοσπονδιακού κράτους οι οποίοι έχουν τεθεί σε τεχνική ανεργία διαρκούσης της δημοσιονομικής παράλυσης, που πλέον διαρκεί μια εβδομάδα, δεν θα λάβουν αυτόματα τους μισθούς που τους οφείλονται αναδρομικά, παρά το ότι είχε ψηφιστεί νόμος γι’ αυτό κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

«Θα έλεγα πως εξαρτάται από το για ποιον μιλάμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που του έθεσε στον Λευκό Οίκο το ερώτημα της καταβολής αναδρομικών.

Πάνω από 700.000 λειτουργοί του ομοσπονδιακού κράτους έχουν τεθεί σε τεχνική ανεργία επί μια εβδομάδα, καθώς ο βαθύς διχασμός στο Κογκρέσο ανάμεσα στους ρεπουμπλικάνους του προέδρου Τραμπ και την αντιπολίτευση των δημοκρατικών δεν επέτρεψε την υιοθέτηση νέου προϋπολογισμού προτού παρέλθει η προθεσμία.

Έκτοτε η κάθε πλευρά επιρρίπτει την ευθύνη στην άλλη για το shutdown, ή αλλιώς την αναστολή λειτουργίας τομέων του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού.

«Μπορώ να σας πω ότι οι δημοκρατικοί έβαλαν πολύ κόσμο σε κατάσταση μεγάλου κινδύνου», υποστήριξε ο πρόεδρος Τραμπ χθες στον Τύπο, καθώς υποδεχόταν τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Οι δύο και πλέον εκατ. λειτουργοί του ομοσπονδιακού κράτους δεν πληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιονομικής παράλυσης — ούτε καν αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να εργάζονται.

«Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα φροντίσουμε τους ανθρώπους μας», πέταξε ο πρόεδρος Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών αναδρομικά. Προτού κάνει την όχι και πολύ συγκαλυμμένη απειλή: «υπάρχουν κάποιοι που αληθινά δεν αξίζουν να τους φροντίσουμε, και θα τους μεταχειριστούμε διαφορετικά».

Αφότου ενέσκηψε το shutdown, ο ρεπουμπλικάνος δεν έχει σταματήσει να απειλεί πως θα γίνουν απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων αν η κατάσταση αυτή παραταθεί.

Ο ιστότοπος Axios αποκάλυψε χθες την ύπαρξη σημειώματος της υπηρεσίας προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου (OMB) που αναφέρει ότι δεν είναι εγγυημένη η καταβολή αναδρομικών στους ομοσπονδιακούς λειτουργούς που τέθηκαν σε τεχνική ανεργία αφού τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Η OMB θεωρεί ότι νόμος του 2019, που υιοθετήθηκε όταν είχε ενσκήψει το προηγούμενο shutdown και υποχρέωνε το δημόσιο να πληρώσει αναδρομικά όλους τους λειτουργούς του, ακόμη κι όσους δεν είχαν εργαστεί, δεν είχε εφαρμογή παρά μόνο σε εκείνη την περίπτωση, όχι σε μελλοντικές τέτοιες καταστάσεις.

Πρόκειται για «επιπόλαιο» επιχείρημα, αντέτεινε σε ανακοίνωσή του το κυριότερο συνδικαλιστικό όργανο των ομοσπονδιακών υπαλλήλων AFGE, καταδικάζοντας την «καταφανώς εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου».

Ακόμη και στο στρατόπεδο της αμερικανικής δεξιάς, ορισμένοι εναντιώθηκαν στην επίμαχη θέση του OMB.

«Δεν επαφίεται στον πρόεδρο» να αποφασίζει για το ζήτημα, σχολίασε ενδεικτικά ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Κένεντι, μολονότι πιστός του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

