Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η FED

Αμετάβλητα, όπως ήταν αναμενόμενο, διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, FED. Εστειλε ωστόσο μήνυμα πως είναι πιθανό να μειώσει τα επιτόκιά της τον Σεπτέμβριο καθώς ο πληθωρισμός πλησιάζει στον στόχο της.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν προχώρησαν σε ξεκάθαρη δήλωση πως επίκειται μείωση των επιτοκίων, επιλέγοντας να υιοθετήσουν μια στάση που υποδηλώνει συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις οικονομικές συνθήκες, αν και εντοπίζουν κάποια πρόοδο. Επιπλέον, συνέχισαν στη ρητορική ότι χρειάζεται περαιτέρω πρόοδος πριν προχωρήσουν σε μειώσεις.

"Η Επιτροπή έκρινε πως οι κίνδυνοι για την επίτευξη των στόχων στον τομέα της ανεργίας και του πληθωρισμού συνεχίζουν να βαδίζουν προς μια καλύτερη ισορροπία" αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς, χρησιμοποιώντας πιο ήπια φρασεολογία σε σχέση με την προηγουμένη ανακοίνωση.

"Ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά παραμένει κάπως υψηλός" αναφέρεται στην ανακοίνωση. "Τους τελευταίους μήνες έχει καταγραφεί κάποια πρόοδος προς τον στόχο του 2%"

Επιπρόσθετα, η κεντρική τράπεζα απέσυρε τη φράση που χρησιμοποιούσε στις τελευταίες ανακοινώσεις ότι «επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στα πληθωριστικά ρίσκα» και την αντικατέστησε με τη φράση ότι «επιδεικνύει προσοχή στα ρίσκα και από τις δύο πλευρές της διττής εντολής της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.