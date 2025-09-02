Χρωστάς τέλη κυκλοφορίας; Έχεις mail

Του Χρυσοστόμου Τσούφη

Το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι ισχύει πενταετής προθεσμία παραγραφής για τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (στην περίπτωση μη καταβολής τους ή μειωμένης καταβολής τους καθώς και των οφειλόμενων προστίμων). Η πενταετία υπολογίζεται από τη λήξη του έτους για το οποίο οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, τα τέλη του 2016 και τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα μπορούν να βεβαιωθούν μέχρι 31/12/2021



Με βάση αυτά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει δώσει εντολή ώστε να προχωρήσει η βεβαίωση των τελών του έτους 2020 για να μην παραγραφούν στο τέλος του έτους. Η διαδικασία, την οποία θα τρέξει η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου.



Από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα ειδοποιηθούν με e-mail όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων πλην των εξαιρουμένων (άτομα με αναπηρία, αποβιώσαντες), με οφειλές από τέλη κυκλοφορίας για το 2020, στο οποίο θα ενημερώνονται ότι έχουν διορία έως το τέλος Οκτωβρίου για να δηλώσουν στην εφαρμογή myCar την πραγματική κατάσταση του οχήματος του κατά την επίμαχη χρονιά ώστε να εξαιρεθούν από την καταβολή των τελών κυκλοφορία. Φυσικά, πρέπει να προσκομίσουν τα κατάλληλα δικαιολογητικά. (Αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των οχημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα γίνει με συστημένες ταχυδρομικές επιστολές).



Η εφαρμογή θα ανοίξει την 1η Οκτωβρίου και θα εμφανίζει τις οφειλές από τέλη κυκλοφορίας του έτους 2020 ανά ιδιοκτήτη. Η είσοδος στην εν λόγω εφαρμογή πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (π.χ. κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.)



Ακόμη πάντως και μετά την 31η Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», χωρίς αυτή τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης. Δηλαδή οι κυρώσεις θα επιβληθούν παρά τη δήλωση και μετά ο φορολογούμενος «μπλέκει» με αιτήσεις διαγραφής, συμψηφισμών κτλ.



Οι φορολογικές υπηρεσίες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση κάθε οχήματος βάσει των δηλώσεων των ιδιοκτητών και διορθώνουν έως 28 Νοεμβρίου την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

Για παράδειγμα, αν για ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).

Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

Στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν αποδεικνύουν μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, προχωρά κανονικά η βεβαίωση των τελών μαζί με το πρόστιμο.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος στον οποίο έχουν βεβαιωθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2020, προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη οφειλή (είτε των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου, είτε μόνο του προστίμου) αυτά γίνονται δεκτά από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία και η οφειλή διαγράφεται κατά περίπτωση.

Πηγή: skai.gr

