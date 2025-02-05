Καμία παράταση δεν θα δοθεί για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων η οποία θα γίνει το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου, όπως κατέστησε σαφές ο υφυπουργός Οικονομικών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Έχουμε νομοθετήσει συγκεκριμένη διαδικασία που αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα», τόνισε ο κ. Δήμας διευκρινίζοντας ότι στην περίπτωση που φορέας αποστείλει πάνω από ένα ποσοστό ανακριβών στοιχείων, τότε τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τον φορέα θα πληρώσουν πρόστιμο.

«Άρα υπάρχει και αυτό το αντικίνητρο ώστε να ελέγχονται σωστά οι δηλώσει», υπογράμμισε.

Τα οικονομικά κίνητρα, που δίνονται σε όσους καταθέσουν νωρίς τις φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών είναι:

Από 15 Μαρτίου μέχρι 30 Απριλίου, η έκπτωση 4%.

Από 1η Μαΐου έως 15 Ιουνίου έκπτωση 3%

Τον τελευταίο μήνα, δηλαδή μέχρι 15 Ιουλίου η έκπτωση είναι στο 2%.

Στην ερώτηση εάν το σύστημα θα είναι έτοιμο ώστε να ξεκινήσουν οι δηλώσεις στις 15 Μαρτίου απάντησε ότι στην περίπτωση που δεν είναι, ο διοικητής της ΑΑΔΕ και οι υπόλοιποι διευθυντές θα έχουν και αυτοί πρόστιμο. «Έχουμε στενή συνεργασία με τον κ. Πιτσιλή και είμαι βέβαιος ότι το σύστημα θα είναι έτοιμο», κατέληξε

