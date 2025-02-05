Μία αίτηση κάθε 17 δευτερόλεπτα για το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Του Χρυσόστομου Τσούφη

102.184 αιτήσεις σε 20 ημέρες

5.109 αιτήσεις την ημέρα

212 αιτήσεις την ώρα

3,5 αιτήσεις το λεπτό

1 αίτηση ανά 17 δευτερόλεπτα



Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 «τρέχουν με σπασμένα φρένα» από τις 15 Ιανουαρίου που άνοιξε η πλατφόρμα.

Είναι τόσο απρόσμενα μεγάλος ο όγκος των αιτήσεων επιλεξιμότητας που από τις 102.184 αιτήσεις που έχουν γίνει συνολικά, αντικείμενο επεξεργασίας έχουν γίνει μόνο οι 65.233, λιγότερες δηλαδή από 2/3. Αυτήν την στιγμή δηλαδή περιμένουν για να τους πει η πλατφόρμα αν μπορούν ή όχι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχεδόν 37.000 άνθρωποι ( 36.951).



Κι εξαιτίας αυτού του όγκου αιτήσεων, υπάρχουν και….παράπλευρες συνέπειες καθώς πήγε πίσω το πρόγραμμα ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ που ήταν να ξεκινήσει στο τέλος του προηγούμενου μήνα με τον skai.gr να μαθαίνει ότι τελικά η πρεμιέρα του θα γίνει έως τις 10 Φεβρουαρίου.



Από τις 65.233 αιτήσεις που έχει επεξεργαστεί η πλατφόρμα , 47.238 (72% περίπου) αιτήσεις έγιναν δεκτές, οι αιτούντες δηλαδή πήραν το πράσινο φως ώστε να προχωρήσουν στο ραντεβού με την τράπεζα με τον στόχο του προγράμματος είναι να βοηθήσει 20.000 νοικοκυριά να αποκτήσουν την πρώτη κατοικία τους. Υπολογίζεται πάντως ότι από αυτούς που φθάνουν στο γκισέ της τράπεζας μόλις 1 στους 10 έχει ήδη βρει σπίτι. Αντίθετα 17.905 αιτήσεις (περίπου το 18%) βρέθηκαν να μην πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.



Σε σχέση με την πρώτη βερσιόν του ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1, η μεγάλη αλλαγή στα κριτήρια αφορά τη διεύρυνση των ηλικιακών ορίων. Τα νέα όρια αφορούν άτομα 25 έως 50 ετών (ή το ένα από τα μέλη του ζευγαριού να είναι έως 50 ετών) που δεν διαθέτουν άλλη κατοικία που θα μπορούσε να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.



Μοιραία, εφόσον η στόχευση είναι πλέον και σε ζευγάρια που βρίσκονται βαθιά μέσα στην επαγγελματική τους καριέρα, που ενδεχομένως έχουν μεγαλύτερα παιδιά, αλλάζουν και τα εισοδηματικά κριτήρια:

Το μέγιστο ετήσιο εισόδημα για τον άγαμο αυξάνεται από τις 16.000€ στις 20.000€. Υπάρχει και ελάχιστο εισόδημα στις 10.000€ ώστε να υπάρχει ενός είδους εξασφάλιση ότι οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους

Αντίστοιχη αύξηση στις 28.000€ θα υπάρξει για το εισόδημα του ζευγαριού , από 24.000€ που ίσχυσε στην πρώτη φάση, το οποίο θα προσαυξάνεται 4.000€/τέκνο από 3.000€/τέκνο του πρώτου προγράμματος

Στις 31.000€ έχει τεθεί το εισοδηματικό κριτήριο για τις μονογονεϊκές οικογένειες το οποίο προσαυξάνεται 5.000€/τέκνο

Όσον αφορά τα δάνεια:



Προβλέπεται δανειοδότηση για αγορά κατοικίας εμπορικής αξίας έως 250.000€ που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πρώτη κατοικία.

Τα δάνεια θα μπορούν να καλύπτουν το 90% της αξίας του ακινήτου με ανώτατο όριο τις 190.000€ και διάρκεια αποπληρωμής από 3 έως 30 έτη. Πρέπει δηλαδή να διαθέτει το υπόλοιπο 10% σε ίδια κεφάλαια.

Τα κτίρια που καλύπτονται θα έχουν επιφάνεια έως 150τ.μ. (χωρίς να υπολογίζονται πάρκινγκ κι αποθήκες) κατασκευής έως το 2007.

Το επιτόκιο θα είναι 0 για το 50% του δανείου και για το υπόλοιπο 50% αναμένεται σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη να βρεθεί λίγο κάτω από το 2%. Το δάνειο είναι άτοκο σε ποσοστό 75% για τρίτεκνους και πολύτεκνους γονείς, για ΑΜΕΑ και για γονείς δυο παιδιών των Δήμων Δ. Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμότειχου του Νομού Έβρου.

Για εξασφάλιση του δανείου λαμβάνεται ως εμπράγματη εξασφάλιση το αποκτηθέν ακίνητο σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 120% του ποσού του δανείου. Για την χορήγηση του δανείου δεν επιτρέπεται η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου.

Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75, που ανέρχεται σήμερα σε 0,12%

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος επιβαρύνονται με τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του αποκτηθέντος ακινήτου.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. τα τα ακίνητα τα οποία που αποκτούνται δεν μπορούν να εκμισθωθούν για τα πρώτα 7 χρόνια από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Η παραβίαση του όρου συνιστά και αιτία καταγγελίας της σύμβασης.

Πηγή: skai.gr

