Τέσσερα κερδοφόρα έτη συμπλήρωσε η χρηματιστηριακή αγορά, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 81,67%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά στην τετραετία αυξήθηκε κατά 49,280 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 103,145 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2024, από 53,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020, ενώ οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας στο ίδιο διάστημα γύρω στα 15 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης αυξήθηκε κατά 84,55%% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 110,77%, ενώ ο Τραπεζικός δείκτης υπεραποδίδει με κέρδη 147,79%.

Ισχυρή αύξηση παρουσιάζει η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών η οποία διαμορφώθηκε το2024 στα 140,2 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ το 2023. Το 2022 ήταν στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος τζίρος του 2021 ήταν στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 ήταν στα 64,5 εκατ.

Στήριγμα στην αγορά την τελευταία τετραετία έδωσαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πολύ υψηλότεροι σε σχέση με την Ευρωζώνη, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, η καλή πορεία των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, η επαναφορά στην κανονικότητα των τραπεζών , αλλά και οι προσδοκίες της αγοράς για την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προσδοκίες που επαληθεύθηκαν.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, την τετραετία, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι μετοχές της Eurobank (+285,15%), της Εθνικής (+238,79%), της Τιτάν (+192,58%), της Μυτιληναίος (+181,68%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+134,52%), της Aegean Airlines (+116,42%), της Jumbo (+79,87%), της Motor Oil (+74,92%), της Alpha Bank (+69,50%), της ΔΕΗ (+66,68%), του ΟΛΠ (+53,85%), του ΟΠΑΠ (+52,83%), της Viohalco (+44,39%) και των ΕΛΠΕ (+40,00%). Μικρότερη άνοδο καταγράφουν οι τίτλοι της Ελλάκτωρ (+29,28%), της Coca Cola HBC (+26,12%), του OTE (+19,50%), της Σαράντης (+16,36%), της Elvalhalcor (+12,94%) και της Lamda Development (+2,96%). Αντιθέτως απώλειες καταγράφει μόνο η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (-13,97%).

Η πορεία του Χ.Α ανά έτος

Με κέρδη 10,43% έκλεισε το 2021 για τη Χρηματιστηριακή αγορά, ανακτώντας σχεδόν το χαμένο έδαφος του 2020 (-11,75%), ενώ η συνολική αξία των μετοχών αυξήθηκε κατά 12,227 δισ. ευρώ, στα 66,092 δισ., ευρώ , έπειτα από μείωση 7,8 δισ. ευρώ το 2020.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας το 2021, μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, 7,9 δισ. ευρώ.

Παρά την πίεση από την πανδημία και το αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς οι εισηγμένες πέτυχαν την ολική επαναφορά στα κέρδη και την δραστηριότητα τους.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ετήσια κέρδη σε ποσοστό 10,78%, μετά από απώλειες 41,37% που είχε σημειώσει το 2020, καθώς οι τράπεζες έδειχναν σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

To 2022

Κόντρα στις "αρκούδες" κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022 και κατάφερε σε μια δύσκολη συγκυρία να "αντισταθεί" στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον διεθνή πληθωρισμό, την αύξηση επιτοκίων, την ενεργειακή κρίση και να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990.

Το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο έπαιξε ισχυρή "άμυνα", παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς αγορές σε έναν δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αλλά στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος, με ετήσια άνοδο 4,08%, όταν οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες υποχώρησαν σημαντικά (S&P -19% Nasdaq -33%, Dow Jones-9%, DAX-30 -12% ).

Το ελληνικό χρηματιστήριο, βρήκε στηρίγματα κυρίως στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στα αποτελέσματα-ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες και στην... επιστροφή των τραπεζών. Μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs.

Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 11,42%. Το 2022 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά 1.094 εκ. ευρώ.

To 2023

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το "χάλκινο" μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22,026 δισ.ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ.

Το 2023 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά Euro2.044 εκατ. μέσω του χρηματιστηρίου.

Η σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από αύξηση της αξίας των συναλλαγών, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι. Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 65,73%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,889 δισ. ευρώ.

To 2024

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2024 με κέρδη 13,65%. Αύξηση κατά 26% κατέγραψε η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών και διαμορφώθηκε κοντά στα 140,2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 15,257 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 103,145 δισ. ευρώ.

Αν είναι κάτι για το οποίο το 2024 η ελληνική αγορά μπορεί να υπερηφανεύεται είναι η βελτίωση της δυνατότητας προσέλκυσης κεφαλαίων σε προσφορές μετοχών από βασικούς μετόχους ή δημόσιες εγγραφές.

Το συνολικό μέγεθος από τις δημόσιες προσφορές μετοχών και διαθέσεις πακέτων από βασικούς μετόχους ξεπέρασε τα 3,7 δις ευρώ ενώ οι επιχειρηματικές συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που ενεπλάκησαν έμμεσα ή άμεσα εισηγμένες εταιρίες του ΧΑ ξεπέρασε τα 10 δις ευρώ σε επιχειρηματική αξία.

Το 2024 υπήρξε σαφής αύξηση των εκδόσεων μετοχών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης μεγάλης IPO μετά από πολλά χρόνια, της συνέχισης των επιτυχημένων αποεπενδύσεων στον τραπεζικό τομέα και ορισμένων άλλων προσφορών.

Η δημόσια εγγραφή του Ελ. Βενιζέλος (η έκδοση του ΔΑΑ για IPO ύψους 785 εκ. ευρώ, η 4η μεγαλύτερη έκδοση στην ιστορία του Χ.Α. με υπερκάλυψη κατά 12 φορές) και τα δύο placement σε Πειραιώς και Εθνική, βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι για τα δύο placement των τραπεζών υπήρξε προσφορά άνω των 20 δισ. ευρώ, για να διατεθούν τελικά τα 2 δισ. εξ αυτών. Συνολικά η αγορά άντλησε από τις πιο πάνω προσφορές που ξεπέρασαν τα 30 δισ. περί τα 3,3 δισ. ευρώ.

Ετήσια απόδοση του γενικού δείκτη

2024 +13,65%

2023 +39,08%

2022 +4,08%

2021 +10,43%

2020 -11,75%

2019 +49,47%

2018 -24,74%

2017 +24,66%

2016 +1,95%

2015 -23,58%

2014 -28,94%

2013 +28,06%

2012 +33,43%

2011 -51,88%

2010 -35,62%

2009 +22,93%

2007 +17,86%

2006 +19,93%

2004 +31,5%

2003 +23,10%

2002 +29,5%

2001 -32,5%

2000 -23,5%

1999 -38,8%

1998 +102,2%

1997 +85,1%

1996 +58,5%

1995 +2,1%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

