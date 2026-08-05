Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, μετά τα χθεσινά νέα ιστορικά ρεκόρ της Wall Street εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.636,27 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,29%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 35,39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,38%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+1,96%), της Viohalco (+1,18%) και της Lamda Develoment (+0,86%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-1,19%), της Optima Bank (-1,02%) και της Εθνικής (-0,82%).

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 33 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ικτίνος (+4,35%) και Τζιρακιάν (+2,88%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δρομέας (-2,61%) και ΕΧΑΕ (-2,03%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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