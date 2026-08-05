Κέρδη $93 δισ. για τις 8 πετρελαϊκές ελέω πολέμου και κλιματικής κρίσης - Έβγαζαν $700.000 το λεπτό

Οκτώ από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες αποκόμισαν κέρδη άνω των 90 δισ. δολαρίων σε μόλις τρεις μήνες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές της ενέργειας και η κλιματική κρίση, που τροφοδοτείται από τις εκπομπές, προκάλεσε θανατηφόρους καύσωνες, σύμφωνα με τον Guardian.

Τα απρόσμενα κέρδη από τον πόλεμο έχουν αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις προς τις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η Saudi Aramco και η BP, να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκάλεσαν «κερδοσκοπώντας από την ανθρώπινη δυστυχία» και να χρηματοδοτήσουν μια ταχεία μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μια ανάλυση του Guardian αποκάλυψε ότι οκτώ εισηγμένες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου κατέγραψαν κέρδη σχεδόν 93 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στα τέλη Ιουνίου – το πρώτο πλήρες οικονομικό τρίμηνο μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος προκάλεσε ραγδαία άνοδο των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου σε επίπεδα άνω των 126 δολαρίων ανά βαρέλι.

Οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τη μεγαλύτερη διαταραχή στον εφοδιασμό ορυκτών καυσίμων στην ιστορία της αγοράς για να σχεδόν διπλασιάσουν τα συνολικά κέρδη τους από λίγο κάτω από 50 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ακτιβιστές προειδοποιούν ότι εκατομμύρια νοικοκυριά «πληρώνουν το τίμημα» με υψηλότερους λογαριασμούς και κλιματικές επιπτώσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι οκτώ πετρελαϊκές εταιρείες - Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron και ExxonMobil - πραγματοποίησαν κέρδη άνω των 700.000 δολαρίων κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια του εαρινού τριμήνου.

Ενώ η χρηματιστηριακή αξία τους αυξανόταν κατά περίπου 600 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τα 3 τρισ. δολάρια, οι θερμοκρασίες ανέβαιναν οδηγώντας σε μια σειρά θανατηφόρων καυσώνων, οι οποίοι έγιναν πιο πιθανοί και πιο απειλητικοί λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με επιστημονική ανάλυση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων στον κόσμο συνδέθηκαν για πρώτη φορά άμεσα με θανατηφόρες περιόδους καύσωνα. Η ανάλυση κατέδειξε ότι οι εκπομπές από οποιαδήποτε μία από τις 14 μεγαλύτερες εταιρείες αρκούσαν από μόνες τους για να προκαλέσουν περισσότερες από 50 περιόδους καύσωνα, οι οποίες διαφορετικά θα ήταν πρακτικά αδύνατες.

Τα μεγαλύτερα κέρδη από το πετρέλαιο κατά το εαρινό τρίμηνο τα αποκόμισε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, η Aramco, η οποία ανακοίνωσε αύξηση κατά 34% στα τριμηνιαία καθαρά κέρδη της, τα οποία ξεπέρασαν τα 33 δισ. δολάρια, παρά το γεγονός ότι οι υποδομές της υπέστησαν ζημιές από επιθέσεις με drones και πυραύλους από το Ιράν και τους Χούθι της Υεμένης.

Η παραγωγή ορυκτών καυσίμων της Saudi Aramco την έχει καταστήσει υπεύθυνη για περισσότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην ιστορία, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Carbon Majors, με τη Chevron και την ExxonMobil να ακολουθούν, ενώ η Shell και η BP βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα. Η Σαουδική Αραβία ηγείται εδώ και δεκαετίες επιτυχημένων προσπαθειών για την παρεμπόδιση και την καθυστέρηση των διεθνών δράσεων για το κλίμα.

Την περασμένη Τρίτη, η BP έγινε μία από τις τελευταίες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, αναφέροντας τριμηνιαία κέρδη ύψους περίπου 5,73 δισ. δολαρίων – τα υψηλότερα από το πρώτο έτος πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και υπερδιπλάσια από τα 2,5 δισ. δολάρια των προηγούμενων τριών μηνών.

«Τα αστρονομικά κέρδη της BP αποτελούν μια σκανδαλώδη υπενθύμιση του ποιος επωφελήθηκε από την ανθρώπινη δυστυχία φέτος», δήλωσε ο Πάτρικ Γκέιλι, υπεύθυνος για θέματα ορυκτών καυσίμων στην Global Witness. «Ενώ οι πυρκαγιές απειλούν κοινότητες σε όλο τον κόσμο, η ξηρασία έχει δυσάρετσες επιπτώσεις και το κόστος της ενέργειας εκτινάσσεται στα ύψη, οι απλές οικογένειες πληρώνουν το τίμημα για το γεγονός ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στον πλούτο των μετόχων έναντι ενός πλανήτη όπου μπορεί κανείς να ζήσει».

«Ήρθε η ώρα να αναγκάσουμε τους πετρελαϊκούς κολοσσούς να πληρώσουν για να αποκαταστήσουν την κλιματική κατάρρευση που οι ίδιοι προκαλούν», πρόσθεσε. «Σκεφτείτε πόσα έργα προστασίας από πυρκαγιές και πλημμύρες θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε, ή πόσα φωτοβολταίκά θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε, αν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες κατέβαλαν το μερίδιο που τους αναλογεί σε φόρους».

Η Ρόζι Ντόουνς, υπεύθυνη εκστρατειών της οργάνωσης «Friends of the Earth», δήλωσε: «Ενώ η BP καταγράφει για άλλη μια φορά τεράστια κέρδη, εκατομμύρια νοικοκυριά πληρώνουν το τίμημα μέσω των εξωφρενικά υψηλών λογαριασμών ενέργειας και μιας κλιματικής κρίσης που επιταχύνεται ραγδαία και ξεφεύγει από τον έλεγχο».

Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της BP, Meg O’Neill, υπερασπίστηκε τα κέρδη της εταιρείας, σημειώνεται ότι η εταιρεία «επικεντρώνεται σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κατάστασης», όπως η αξιόπιστη αύξηση της παραγωγής πετρελαϊκών προϊόντων για τα οποία υπάρχει έλλειψη.

Η εταιρεία έχει επίσης μειώσει δραστικά τις δαπάνες της για πράσινη ενέργεια από τότε που εγκατέλειψε τους περιβαλλοντικούς της στόχους στο πλαίσιο μιας «ριζικής αναπροσαρμογής» στις αρχές του περασμένου έτους, περιορίζοντας τον ετήσιο προϋπολογισμό της για την ενεργειακή μετάβαση από 5 δισ. δολάρια σε 1,5-2 δισ. δολάρια.

Τα τελευταία χρόνια, η BP μεταβίβασε τα υπεράκτια αιολικά πάρκα της στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια κοινοπραξία, πώλησε τις δραστηριότητές της στον τομέα της αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ και την Τρίτη ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει τη δραστηριότητά της στον τομέα του βιοαερίου στις ΗΠΑ, αξίας 4 δισ. δολαρίων, η οποία αξιοποιεί το μεθάνιο από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό ανανεώσιμου αερίου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία βρίσκεται επίσης σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση της επιχείρησης ηλιακής ενέργειας της, της Lightsource, σε μια κοινοπραξία που υποστηρίζεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κουβέιτ.

Την Παρασκευή, η BP έθεσε προς πώληση τη δραστηριότητά της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Βόρεια Θάλασσα, έπειτα από περισσότερα από 60 χρόνια παρουσίας στην περιοχή, αναζωπυρώνοντας τις εκκλήσεις προς τη βρετανική κυβέρνηση να αποκλείσει την ανάπτυξη δύο αμφιλεγόμενων κοιτασμάτων στη Βόρεια Θάλασσα, σε μια γερασμένη πλέον ενεργειακή λεκάνη.

Η Shell ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τα δεύτερα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη στην ιστορία της, καθώς τα καθαρά της έσοδα αυξήθηκαν στα 9,84 δισ. δολάρια, παρά τη μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου από τη μονάδα της στο Κατάρ, λόγω ζημιών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Τα κέρδη της Equinor ανήλθαν στα 3,2 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα 1,8 δισ. δολάρια του εαρινού τριμήνου του περασμένου έτους.

Στις ΗΠΑ, τα κέρδη που ανακοίνωσαν οι πετρελαϊκές εταιρείες Chevron και ExxonMobil προκάλεσαν κριτική από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τις δύο εταιρείες ότι «βγάζουν πάρα πολλά χρήματα» από τον πόλεμό του εναντίον του Ιράν και προειδοποίησε ότι θα τις υποχρεώσει να επιστρέψουν τα κέρδη στο κοινό, καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τα ποσοστά δημοφιλίας του βρίσκονται σε πτώση.

Η Chevron ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 12,2 δισ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο, σε πενταπλάσια αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ExxonMobil ανακοίνωσε κέρδη ύψους 14,5 δισ. δολαρίων, διπλάσια από αυτά που είχε σημειώσει την ίδια περίοδο πέρυσι, και τα υψηλότερα τριμηνιαία κέρδη της από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Γκέιλι δήλωσε: «Καταλαβαίνεις ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες μάς κοροϊδεύουν όταν ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους τους, ο Ντόναλντ Τραμπ, τους λέει να περιορίσουν την κερδοσκοπία τους».

Μεταξύ των επιπτώσεων αυτού του καλοκαιριού συγκαταλέγεται ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, ένας ακόμη καύσωνας που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως «αδύνατο» να είχε συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη. Υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, εκ των οποίων σχεδόν 3.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία βρέθηκαν επίσης αντιμέτωπες με ρεκόρ ζέστης που έφτασε τους 42,5 °C, με την κορεατική μετεωρολογική υπηρεσία να καλεί τον κόσμο να «σταματήσει αμέσως όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες», ενώ η κλιματική κρίση οδήγησε σε αύξηση των θερμοκρασιών σε μεγάλο μέρος της Αφρικής τον Ιούλιο. Η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά κάθε κύμα καύσωνα πιο έντονο και πιο πιθανό, ενώ η άνοδος των παγκόσμιων θερμοκρασιών προκαλεί τον θάνατο ενός ατόμου κάθε λεπτό σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις μιας έρευνας που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο στο περιοδικό Lancet.

«Σε όλο τον κόσμο, οι καταστροφές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή φτάνουν σε διαστάσεις εφιάλτη», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος για το κλίμα του ΟΗΕ, Simon Stiell, προσθέτοντας: «Είναι σαφές τι πρέπει να γίνει: να εγκαταλείψουμε ταχύτερα τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, να επεκτείνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους στις περιοχές όπου οι επιπτώσεις είναι ήδη πιο σοβαρές».

Οι καύσωνες που έχουν πλήξει την Ευρώπη έχουν «στεγνώσει τα εδάφη» και οδήγησαν σε ακραία ξηρασία, προκαλώντας ζημίες στις προμήθειες τροφίμων. Αναμένεται απώλεια τουλάχιστον 9 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών, ενώ, για παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται αντιμέτωπο τη χειρότερη συγκομιδή που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι ξηρές συνθήκες έχουν επίσης οδηγήσει σε τεράστιες πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι πυρκαγιές προκαλούν ραγδαία αύξηση της τοξικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ στις ΗΠΑ και τον Καναδά εκτιμάται ότι οι πυρκαγιές που σημειώθηκαν από τις 15 έως τις 23 Ιουλίου προκάλεσαν περίπου 4.000 θανάτους εντός μιας εβδομάδας από την έκθεση στον καπνό. Η κλιματική κρίση επιδεινώνει τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές και περίπου 1,5 εκατ. άνθρωποι ετησίως βλέπουν τη διάρκεια της ζωής τους να μειώνεται λόγω του καπνού από τις πυρκαγιές.

Στη Νότια Ασία, η κλιματική κρίση εντείνει τις ακραίες βροχοπτώσεις – ο αέρας που είναι 1 °C θερμότερος συγκρατεί 7% περισσότερο νερό. Για παράδειγμα, στις αρχές Ιουλίου έπεσαν πάνω από 40 εκατοστά βροχής σε 24 ώρες στο Τσαττογκράμ του Μπαγκλαντές, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες. Πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν στοιχίσει ανθρώπινες ζωές και έχουν καταστρέψει τα μέσα διαβίωσης στο Πακιστάν και την Ινδία. Επίσης, έχουν σημειωθεί δεκάδες θάνατοι στη βορειοδυτική Κίνα, όπου πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκκενωθεί λόγω ισχυρών καταιγίδων.

Πηγή: skai.gr

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