Ebury: Το αδύναμο στοιχείο για την απασχόληση ανακόπτει το ράλι του δολαρίου

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Economist στην εταιρεία διεθνών πληρωμών Ebury

Τα νομίσματα κινήθηκαν σε σχετικά στενά εύρη την περασμένη εβδομάδα, με υποτονικές διακυμάνσεις, σε μια χρηματιστηριακή εβδομάδα που ήταν συντομότερη λόγω της αργίας της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ. Το δολάριο υποχώρησε μετρίως μετά τα στοιχεία για την απασχόληση, τα οποία διαμορφώθηκαν κάπως χαμηλότερα των προσδοκιών, καθώς το ράλι του δολαρίου που διαρκεί από τις αρχές Μαΐου δείχνει να εξασθενεί και οι αγορές αναζητούν καθοδήγηση από τις κεντρικές τράπεζες για τα επόμενα βήματά τους. Τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό έχουν οδηγήσει σε περιορισμό των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

Παρότι όλοι αναμένουν ότι η επόμενη κίνηση στα επιτόκια των οικονομιών της G10 θα είναι ανοδική, δεν είναι πλέον σαφές ποια κεντρική τράπεζα θα κινηθεί πρώτη. Δεν προεξοφλείται πλήρως καμία αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη ή το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τα τέλη του 2026, στην καλύτερη περίπτωση.

Το ημερολόγιο αυτής της εβδομάδας είναι ιδιαίτερα ελαφρύ από πλευράς μακροοικονομικών ειδήσεων και ανακοινώσεων πολιτικής. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αγορές δύσκολα θα ξεφύγουν από τη θερινή νωθρότητα, οπότε δεν αναμένονται μεγάλες κινήσεις στο συνάλλαγμα. Οι επενδυτές δεν δίνουν πλέον ιδιαίτερη προσοχή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η αγορά πετρελαίου φαίνεται να αποτιμά σχεδόν μηδενική πιθανότητα επανάληψης των εχθροπραξιών. Ίσως το σημαντικότερο γεγονός αυτής της εβδομάδας να είναι η δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Federal Reserve του Ιουνίου την Τετάρτη, της πρώτης που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Kevin Warsh.

Στερλίνα

Σε μια ήσυχη εβδομάδα, η προσοχή της αγοράς στράφηκε στον πιθανό διάδοχο του Keir Starmer στην πρωθυπουργία, Andy Burnham. Η στερλίνα στηρίχθηκε από την επιμονή του ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες, καθώς και από δημοσιεύματα ότι οι σύμβουλοί του δεν επιδιώκουν πρόσθετη φορολόγηση, αν και παραμένει ασαφές πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τις προτεραιότητές του σε κοινωνικές δαπάνες και υποδομές. Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Bailey υιοθέτησε ήπιο τόνο στο συνέδριο κεντρικών τραπεζιτών στη Σίντρα, κάτι που συνέβαλε ώστε οι αγορές να μεταθέσουν τις προσδοκίες για την πρώτη αύξηση επιτοκίων έως και στο 2027. Η υπεραπόδοση της στερλίνας έναντι του ευρώ συνεχίζεται και η λίρα έχει διασπάσει το στενό εύρος μέσα στο οποίο κινούνταν στο συγκεκριμένο ζεύγος σε όλη τη διάρκεια του 2026.

Ευρώ

Η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο περιείχε θετικά νέα για την ΕΚΤ. Τόσο ο γενικός όσο και ο δομικός δείκτης υποχώρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ στη Σίντρα απέφυγαν να δεσμευτούν, υποδηλώνοντας ότι η κεντρική τράπεζα διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές και θα αντιδράσει με βάση τα εισερχόμενα στοιχεία. Ωστόσο, οι αγορές μεταθέτουν ήδη την πρώτη αύξηση επιτοκίων πιο μακριά στο μέλλον και δεν βλέπουν περισσότερο από 50% πιθανότητα για κίνηση τον Σεπτέμβριο. Τώρα που οι κεντρικές τράπεζες φαίνεται να έχουν περάσει σε στάση αναμονής, η διαφορά των επιτοκίων στις δυο πλευρές του Ατλαντικού δείχνει να σταθεροποιείται, και εκτιμούμε ότι το κοινό νόμισμα έχει βρει σταθερή στήριξη κοντά στα πρόσφατα χαμηλά του έναντι του δολαρίου.

Δολάριο ΗΠΑ

Η έκθεση για την απασχόληση του Ιουνίου ήταν κάπως αδύναμη, αλλά ακολουθεί δύο αρκετά ισχυρές προηγούμενες ανακοινώσεις. Οι έρευνες έχουν γίνει λιγότερο αξιόπιστες τελευταία, γι’ αυτό συνιστούμε να εξετάζεται ο κυλιόμενος μέσος όρος τριμήνου αντί να υπάρχει υπερβολική αντίδραση στο κύριο μηνιαίο στοιχείο. Η τάση παραμένει θετική και η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ συνεχίζει να ανακάμπτει από την επιβράδυνση στα τέλη του 2025. Η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με αξιοπρεπή ρυθμό, γύρω στο 2,0%. Αν αυτό συνδυαστεί με τις πρόσφατες μηνιαίες ενδείξεις για τον δομικό πληθωρισμό, που κινούνται σε ετησιοποιημένο εύρος 3%-4%, τότε το ερώτημα για τις αυξήσεις επιτοκίων φαίνεται να είναι θέμα του πότε, όχι του αν.



Πηγή: skai.gr

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